Обговорили підрив трьох українських військових на Донбасі. Це сталося на підконтрольній Україні території в Донецькій області, Зеленський дав слідчим 10 днів на те, щоб розібратися в тому, що трапилося. Раніше, 10 лютого, глава української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кравчук заявив, що «перемир'я [на Донбасі] вже немає. Ми не можемо вдавати, що воно є». (Відео проекту «Настоящее время»)