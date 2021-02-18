Обговорили підрив трьох українських військових на Донбасі. Це сталося на підконтрольній Україні території в Донецькій області, Зеленський дав слідчим 10 днів на те, щоб розібратися в тому, що трапилося. Раніше, 10 лютого, глава української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кравчук заявив, що «перемир'я [на Донбасі] вже немає. Ми не можемо вдавати, що воно є». (Відео проекту «Настоящее время»)
Чому знову заговорили про загострення конфлікту на Донбасі – відео
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