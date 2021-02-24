В Україні медиків планують вакцинувати від COVID-19 одними з перших. Чи готові вони робити щеплення?

Вакцинація від коронавірусу в Україні стартує сьогодні, через день після того, як 23 лютого прибула партія першої вакцини від COVID-19 – Covishield. Ця вакцина вироблена за ліценцією Oxford-Astra Zeneca на індійському майданчику Serum Institute. Перші пів мільйона доз вакцини вже спрямовані до семи регіонів України – Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Вінницької та Полтавської областей. Спочатку, за даними МОЗ, планується провакцинувати 7 тисяч медичних працівників та інших категорій, які належать до групи ризику. Згідно із оприлюдненим планом, протягом лютого-квітня буде використано 367 тисяч безкоштовних вакцин. І хоча одними з перших вакцинувати в Україні планують медиків, самі вони не завжди готові робити щеплення, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Світлана Гук – лікарка-пульмонолог, вона працює з хворими на COVID-19 пацієнтами в одній з київських лікарень. Сама лікарка вже двічі перехворіла на коронавірус, саме тому поки не планує робити щеплення.

Я як людина, яка хворіла двічі, маю високий рівень антитіл. Можливо, через пів року я розгляну це питання

«Я як людина, яка хворіла двічі, маю високий рівень антитіл. Тож для мене велике питання, чи потрібно мені це, – каже медик. – Тобто, можливо, потрібно, але коли я буду далі від останнього епізоду захворювання. Можливо, через пів року я розгляну це питання».

Світлана каже, що зараз в українських лікарнях складають списки для вакцинації. Але багато її колег ще сумніваються, чи варто робити щеплення.

«Я бачила, як мої співробітники ходять з папірчиком зі списком і запитують у працівників: «Будете вакцинуватися чи ні?». І я чую, як співробітник відповідає: «А яка вакцина?» – розповідає Світлана. – Йому кажуть, що ми ще не знаємо. Вони запитують: є, наприклад, «Сіновак», є мРНК-вакцина, є різні. Ми всі вже в цьому намагаємося орієнтуватися. Хочеться бути впевненою і розуміти, що відбувається».

Анестезіолог Володимир Лиходієвський на вакцинацію вже погодився. Чоловік з початку пандемії працює в реанімації і хоче уникнути коронавірусу.

Особисто мені страшно. Але я все одно хочу вакцинуватися

«Тому що я бачу важкі форми хвороби в своєму відділенні. Я бачу, що ця штука смертельна насправді. І я не хочу хворіти», – підкреслює він.

Проте Володимир переживає з приводу ефективності вакцини, яку в Україну привезли з Індії.

«Особисто мені страшно. Але я все одно хочу вакцинуватися. Я хочу бути захищеним хоча б на 70-80%, – говорить він. – Я сам себе готую, що у мене буде боліти плече або буде температура, або буде будь-яка інша реакція з того переліку, які вказав виробник».

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко напередодні зазначив, що вакцина, вироблена за ліценцією Oxford-Astra Zeneca на індійському майданчику Serum Institute, є повністю безпечною, а її імуногенність становить понад 97 відсотків: «У 97 [відсотках] випадків у людини після щеплення формуються антитіла. А що таке ефективність? Це порівняння людей, які вакцинувались, з контрольною групою, які не вакцинувались, і кількість невакцинованих людей у групі, які захворіли, порівняно з кількістю вакцинованих людей у групі. Тому ефективність – 70 відсотків», – сказав Ляшко.

Згідно з планом українського уряду, етапів вакцинації в країні буде чотири. Після медиків будуть вакцинувати людей з групи ризику, а далі поетапно робити щеплення від коронавірусу будуть всім іншим. До кінця року українські чиновники мають намір вакцинувати всі пріоритетні групи, це 50% населення, або 21 мільйон громадян:

на першому етапі щеплення отримають медпрацівники лікарень, які працюють із хворими на COVID-19, мешканці закладів для людей похилого віку, військовослужбовці в зоні проведення ООС;

на другому – медпрацівники, люди 80 років та старші, а також соціальні працівники;

на третьому – люди у віці від 65 років, працівники критично важливих структур, державної безпеки, працівники сфери освіти;

на четвертому – люди від 60 років, люди з хронічними захворюваннями, особи, які працюють і відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Але українські імунологи заявляють: кампанія вакцинації в країні вже давно провалена.

«Усі європейські країни, хто місяць, хто два, хто три, хто чотири вже вакцинують своє населення, підкреслює імунолог Борис Донський. – Деякі вже провакцинували відчутну частку населення. Тому Україна, яка все ще не має жодної дози (за даними МОЗ, перші пів мільйона доз вакцини були розвантажені в аеропорту «Бориспіль» 23 лютого – ред.) і жодного українця ще не провакцинувала, якось невигідно виділяється зі списку європейських країн. Та й не тільки європейських, на жаль».

Ще на початку пандемії коронавірусу Україна приєдналася до міжнародного інструменту рівномірного розподілу вакцин в рамках Всесвітньої організації охорони здоров’я – COVAX. В рамках цієї програми Київ планує отримати 8 мільйонів доз. Щоправда, чітких термінів поставок немає. Точно відомо, що на початку березня в Україні очікують 117 тисяч доз вакцини американської компанії Pfizer. Також українське МОЗ домовилося про поставку 15 мільйонів доз ще однієї американської вакцини, NovaVax. Але вона з’явиться в Україні не раніше від липня.

«Україна використовує всі можливі інструменти надходження цих вакцин в нашу державу, – підкреслює Олександр Заїка, заввідділом імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ України. – Це і кошти державного бюджету, кошти донорів та партнерів. Це і механізм COVAX, від якого Україна може отримати забезпечення в кількості до 20%».

Договір про постачання вакцин українське Міністерство охорони здоров'я підписало і з китайським виробником Sinovac. Але ефективність цієї вакцини ще не доведена. Якщо випробування будуть успішними, Україна закупить майже два мільйони доз Sinovac. Але, як підкреслює депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Олександра Устінова, щодо цієї вакцини є багато питань.

«Враховуючи те, що кожну вакцину потрібно ввести два рази, це трохи менше, ніж на мільйон населення. На 900 тисяч населення. Враховуючи те, що ця вакцина має 50 відсотків ефективності, діліть цю цифру ще на два», – вважає депутатка.

Ще одна причина для критики – ціна китайської вакцини. Олександра Устінова заявляє, що, згідно з контрактом, Україна заплатить за китайський препарат стільки ж, скільки могла б заплатити за Pfizer. Депутатка стверджує: закупівлі зірвав особисто міністр охорони здоров'я. Мовляв, Україна могла купити вакцину у більш надійних виробників та й ціна могла бути нижчою. Але Максим Степанов нібито наполіг на китайській.

«Цим питанням варто зацікавитися антикорупційним правоохоронним органам. Тому що коли Україну зараз позбавили: а) можливості купити вакцину у кількох виробників; б) купили тільки у одного виробника в невеликій кількості і набагато дорожче, з низькою ефективністю, питання постає: кому це вигідно», – заявила Устінова.

Національне антикорупційне бюро вже відкрило справу з цього приводу: голову МОЗ Максима Степанова підозрюють у зловживанні службовим становищем. Але сам міністр звинувачення називає безпідставними.

«Я впевнений, що це один з інструментів інформаційної війни, яка цілеспрямовано ведеться проти мене і моєї команди в міністерстві вже протягом 11 місяців, весь час мого перебування на посаді, – каже він. – До чого призведуть ці напади? Наслідки, я впевнений, стосуватимуться кожного українця. Україна вже втрачає довіру серед виробників вакцин».

Згідно з недавнім соцопитуванням Research & Branding Group, 44% українців не вірять у здатність системи охорони здоров’я України впоратися з вакцинацією населення. Найбільше громадян довіряють американській вакцині Pfizer. Згідно з планом, всі групи населення в Україні будуть вакцинувати від коронавірусу безкоштовно і добровільно. Щоправда, президент Володимир Зеленський заявив, що для співробітників бюджетних установ попросить уряд зробити вакцинацію обов’язковою.