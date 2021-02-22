Вакцина з Індії. Що відомо про Covishield?

Вакцина проти Covid-19 має прибути в Україну вже вранці 23 лютого, обіцяють в Офісі президента. З Індії вже їдуть 500 тисяч доз вакцини Covishield, повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Цей препарат є аналогом, виготовленим за ліцензією Oxford-Astra Zeneca. Які він має характеристики, ефективність та побічні ефекти?

Вакцина AstraZeneca, як і більшість нині відомих вакцин проти Covid-19, ефективна у разі подвійного щеплення. Нові дані досліджень також показали, що вакцина є максимально ефективною, якщо інтервал між першим і другим щепленням становить 3 місяці і більше. Такі дані опублікував міжнародний медичний часопис The lancet.

Крім того, 3-місячний інтервал між введенням доз може мати переваги перед програмою з коротким інтервалом для захисту якомога більшої кількості людей, коли бракує запасів вакцини, зауважують дослідники у статті.

Таких висновків науковці дійшли на підставі аналізу результатів чотирьох незалежних клінічних досліджень. У період з 23 квітня по 6 грудня 2020 року було вакциновано 24 422 учасника.

Дослідницький аналіз показав, що ефективність вакцини після одноразового прийому стандартної дози вакцини з 22 по 90 день після вакцинації становила 76,0%.

Серед тих, хто отримали дві стандартні дози, після другої дози ефективність була вищою серед пацієнтів, які мали довший інтервал первинного підсилення (81,3%) ніж у тих, хто мав короткий інтервал між щепленнями.

Також у статті зазначають, що під час досліджень було сім випадків смерті, які вважаються не пов’язаними з вакцинацією, включаючи одну смерть, пов’язану з Covid-19, в одного учасника контрольної групи.

У цьому випадку досліджувалася розроблена у Великій Британії вакцина Oxford-Astra Zeneca. Екстраполювати результати її дослідження на вакцину, що має надійти в Україну з Індії можна лише, якщо остання відповідає оригіналу на 100%.

Що таке Covishield?

В Індії вакцину AstraZeneca виробляють у місцевому Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) під назвою Covishield. Установа є найбільшим виробником вакцин у світі. Повідомляють, що він він виробляє понад 50 мільйонів доз на місяць.

Covishield, виготовляють з ослабленої версії аденовірусу шимпанзе. Загалом препарат має широкий спектр дії. Коли вакцину вводять пацієнтові, вона стимулює імунну систему до продукування антитіл для атаки на будь-яку коронавірусну інфекцію.

Виробник рекомендує робити подвійне щеплення з інтервалом 4-12 тижнів. Однією з переваг препарату називають, те, що його можна безпечно зберігати за температури від плюс 2 градусів за Цельсієм до плюс 8-ми. З цим пов'язано і те, що саме щеплення можна робити у наявних кабінетах лікарів.

Це робить використання та поширення вакцини доступнішим, у порівнянні з деякими іншими. Як вакцину Pfizer-BioNTech, що треба зберігати при мінус 70 градусах.

Що відомо про ефективність вакцини з Індії?

Міжнародні клінічні випробування вакцини AstraZeneca показали, що коли людям вводили половину дози, а потім повну дозу, ефективність сягала 90%. Інститут сироватки крові, який виробляє вакцину в Індії, заявляє, що Covishield є високоефективною, що підтверджується даними клінічних досліджень у Бразилії та Великій Британії.

Ми спантеличені й не розуміємо, яка наукова логіка спонукала провідних експертів схвалити цю поспішну вакцинацію

Тим часом група з питань захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що з затвердженням Covishield поспішили, оскільки виробник не завершив «перехідне дослідження» вакцини на індійцях.

«Ми спантеличені й не розуміємо, яка наукова логіка спонукала провідних експертів схвалити цю поспішну вакцинацію. Більш того, це є порушенням критеріїв, викладених у проєкті нормативних положень щодо розробки вакцин проти COVID-19, опублікованих Центральною організацією зі стандартизації лікарських засобів Індії (CDSCO) 21 вересня 2020 року. Рішення про затвердження в повному обсязі вивченої вакцини, навіть у рамках прискореного процесу, викликає більше запитань, ніж відповідей і, ймовірно, не зміцнює віру в наші наукові органи, які ухвалюють рішення», – йдеться в заяві правозахисної групи.

Інститут сироватки крові натомість обіцяє, що спробує провести перехідне випробування вакцини в Індії в лютому.

Протипоказання і побічні ефекти

За даними Інституту сироватки Індії, вакцина Covishield може бути протипоказана у низці випадків: важка алергічна реакція; підвищена температура тіла; порушення згортання крові або вживання антикоагулянтів; ослаблений імунітет; вагітність; грудне годування; використання іншої вакцини проти коронавірусу.

Найпоширенішими можливими побічними ефектами вакцини Covishield можуть стати: біль, почервоніння, свербіж, набряк або синці в місці ін'єкції, втома, озноб або гарячка, головний біль, нудота, біль у суглобах або м'язах. Вакцина також може спричинити утруднення дихання.

Крім того, фіксують блювоту та діарею. Серед рідкісних побічних ефектів було зафіксовано також зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі та висипання.

Які країни купують Covishield?

AstraZeneca уклала ліцензійну угоду з Інститутом сироватки на постачання одного мільярда доз для країн з низьким та середнім рівнем доходу. Наразі Covishield імпортують Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янма та Сейшели. Індія також планує відправляти вакцини до Шрі-Ланки, Афганістану, Маврикію та Бразилії.

Міністерство закордонних справ Індії заявляє, що країна продовжить постачати вакцини по всьому світу, беручи до уваги внутрішні та міжнародні вимоги та зобов'язання. Адже Індія виробляє 60% усіх вакцин у світі.