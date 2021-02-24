COVID-вакцина у формі спрею: в Україні можуть провести частину випробувань

Індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech виготовила вакцину від коронавірусної інфекції, яка не потребуватиме уколів чи інших болісних маніпуляцій, повідомив на брифінгу 24 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, Україна може приєднатися до випробувань цієї вакцини, які зараз перебувають на першій стадії.

«Під час переговорів із компанією Bharat Biotech дійшли згоди на обопільну готовність виробника та України щодо участі в клінічних випробуваннях нової вакцини, яку вони виготовили у формі назального спрею чи крапель. На другій і третій стадіях ми можемо частину клінічних випробувань провести в Україні. Завершити всі клінічні випробування вони планують до вересня-жовтня цього року, щоб вийти вже з продуктом на ринок. Чому для України важлива така домовленість? Якщо справді ми проводитимемо частину клінічних випробувань третьої стадії в Україні, то це дає нам пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі відповідного доведення її ефективності», – наголосив Степанов за підсумками свого візиту до Індії.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

23 лютого до України прибула перша партія вакцини від COVID-19 вінтажним літаком із Індії. Як повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов, який її супроводжував, після того, як вантаж розмитнять, вакцина поїде в регіони.

Обсяг першої партії вакцини Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield, становить 500 тисяч доз. Перед прибуттям партії вакцини стало відомо, що Oxford/AstraZeneca (Covishield) вже офіційно зареєстрована в Україні.