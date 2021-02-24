Ізраїль, Данія та інші країни запускають схеми «паспортів вакцинації», щоб ідентифікувати людей, яким було зроблено щеплення від COVID-19, і надати їм більшу свободу пересування. Але до створення міжнародної системи перевірки щеплень від COVID-19 ще далеко, і деякі такі плани викликають побоювання з приводу нерівності у ставленні до людей. (Автор: Марґот Бафф, відео AP, AFP, Reuters, VOA)