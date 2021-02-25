Перший вакцинований в Україні від коронавірусної інфекції нового типу лікар-реаніматолог Євген Горенко розповів про свій стан безпосередньо після щеплення.

«Та нормально наче все. Трошки хвилююся. Історичний момент», – сказав він телеканалу «Настоящее время».

Перші щеплення від COVID-19 в Україні були зроблені в Черкасах, про 10 вакцинованих на засіданні Кабінету міністрів 24 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Загалом же 24 лютого вакцинація розпочалася в семи регіонах України.

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23 лютого до України прибула перша партія вакцини від COVID-19 вантажним літаком із Індії. Як повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов, який її супроводжував, після того, як вантаж розмитнять, вакцина поїде в регіони.

Обсяг першої партії вакцини Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield, становить 500 тисяч доз. Перед прибуттям партії вакцини стало відомо, що Oxford/AstraZeneca (Covishield) вже офіційно зареєстрована в Україні.