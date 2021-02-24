Чому вакцина AstraZeneca має більше побічних ефектів? Відповідь румунського координатора щеплення

Чимала кількість людей у Румунії, щеплених вакциною AstraZeneca, мали побічні ефекти після першої дози. Офіційні дані показують, що протягом останніх 24 годин 147 людей мали побічні ефекти після вакцинації AstraZeneca, 9 людей мали побічні ефекти після вакцинації Moderna та 51 – побічні ефекти після Pfizer, – повідомляє Румунська служба Радіо Свобода.

Для порівняння, до 18:00 23 лютого із 75 людей, прищеплених вакциною Moderna за останні 24 години, 11 мали побічні ефекти. Із 19 662 людей, вакцинованих першою та другою дозами Pfizer, побічні ефекти мали 53 людини. Щодо AstraZeneca – із 9 607 людей, щеплених за останні 24 години, загальні побічні ефекти мали 147 людей.

Полковник Валеріу Георгіша, координатор національної вакцинаційної кампанії Румунії, пояснює, що реєстрація декількох побічних ефектів у випадку вакцини AstraZeneca після першої дози залежить від складу цієї вакцини.

«Пояснення пов’язане з реактогенністю цього типу вакцин. Ця вакцина використовує вірусний вектор. Це не обов’язково більш серйозні побічні ефекти, вони просто частіше з’являються, ніж від вакцин, для яких використовують іншу технологію. Однак особливістю є те, що при другій дозі (а для підсилення дії вакцини необхідно провести два щеплення – ред.) рівень побічних ефектів набагато нижчий в AstraZeneca порівняно з вакцинами, що використовують месенджер РНК-платформи, де ми помітили, що при другій дозі частота побічних ефектів вища, ніж після першої», – сказав Валеріу Георгіша.

Координатор румунської національної вакцинаційної кампанії каже, що поява побічних ефектів у порівнянні з вакциною AstraZeneca також залежить від реакції організму на тип використовуваного антигену.

«У випадку з цією вакциною (AstraZeneca) організм реагує як на вектор, так і на антиген, який згодом є результатом вакцини, а саме білковим сплеском. Ось чому побічні ефекти частіші. Важливо пам’ятати про користь, яку ми отримуємо після вакцинації», – також зазначив Георгіша.

Люди, які мали серйозні побічні ефекти, більше не отримують AstraZeneca

На сьогоднішній день у Румунії спостерігаються випадки серйозної побічної реакції після щеплення вакциною AstraZeneca. 21 лютого у вакцинаційному центрі в окрузі Ольт у 46-річної жінки розвинулась анафілактична реакція (анафілаксія – це швидка алергічна реакція, що становить собою небезпеку для життя і загальна для всіх алергічних захворювань – ред.) приблизно через 10 хвилин після отримання вакцини. Наразі жінка перебуває в доброму стані.

Координатор національної вакцинаційної кампанії Румунії каже, що людям, які мали важкі побічні ефекти після першої дози вакцини, другу дозу більше не будуть вводити.

«Абсолютно протипоказано виконувати підсилення за допомогою того самого типу вакцини. Крім того, дуже ймовірно, що бустер (підсилення) більше не виконується вакцинами іншого типу, оскільки слід дотримуватися високих запобіжних заходів для людей, які мають анафілактичну реакцію на будь-який тип вакцини», – зазначив Валеріу Георгіша.

Шотландське дослідження показує ефективність після першої дози AstraZeneca

Медик торкнувся перспективного дослідження, яке провели в Шотландії на приблизно 5,4 мільйона людей, які були щеплені вакцинами AstraZeneca та Pfizer.

«Понад 1,1 мільйона людей були щеплені двома типами вакцин, лише з першою дозою. Цю кількість (1,1 мільйона) прищеплених порівнювали з приблизно 3,2 мільйонами невакцинованих людей, і дані є дуже добрими з точки зору ефективності у порівнянні з кількістю людей із діагнозом COVID-19, які потребували госпіталізації. На практиці спостерігалось, що приблизно через 28 днів після першої дози ефективність вакцин становила понад 85% для вакцини, виробленої BioNTech-Pfizer, і понад 94% для вакцини, виробленої Oxford-AstraZeneca щодо госпіталізації пацієнтів із діагнозом COVID-19», – сказав Валеріу Георгіша.