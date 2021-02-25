У Києві зробили перше щеплення від COVID-19.

Вакцину вкололи Олексію Куценку – завідувачу відділення реанімації інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської лікарні.

«Ніяких поганих відчуттів немає... Ми кожен день бачимо людське горе, людські трагедії, тому вибору вакцинуватися чи не вакцинуватися взагалі немає. Я взагалі вважаю, що збити цей шквал ковіду можна тільки у випадку масової вакцинації», – сказав лікар після щеплення в ефірі телеканалу «Київ».

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Він розповів, що перехворів на COVID-19 у листопаді, але наразі в нього впав рівень імунітету до хвороби.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

До Києва привезли понад 40 тисяч доз вакцини від COVID-19.