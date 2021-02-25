МОЗ: медики, які першими отримали щеплення від COVID-19, почуваються добре

Медики, які першими в Україні отримали щеплення від COVID-19, почуваються добре, повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко у фейсбуці.

«Поспілкувався телефоном із медичними працівниками, які вакцинувалися першими. Це – Євген Горенко – реаніматолог із Черкас, Людмила Бойко – лікарка мобільної бригади з Вінниці та Ігор Кузін – лікар, який працює у ковідному відділенні в Чернігові. Поцікавився станом після щеплення – усі почувають себе добре і продовжують далі виконувати свою роботу», – заявив Ляшко.

Він додав, що станом на вечір 24 лютого в Україні розпочали вакцинацію в Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).