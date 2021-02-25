Почалася вакцинація військових у зоні ООС – штаб

В районі проведення операції Об’єднаних сил почали вакцинацію від COVID-19. Про це повідомили у штабі ООС.

«Сьогодні до 66-го військового госпіталю надійшла перша партія вакцини для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19 – AstraZeneca, у кількості 7200 доз. І вже сьогодні лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти. Завтра бригади у складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта і медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо у підрозділи в зоні відповідальності», – мовиться у повідомленні.

У штабі наголосили, що вакцинація добровільна.

«Спочатку, всі пацієнти проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збирається дані анамнезу і тоді визначається чи є протипоказання до вакцинації. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини», – заявили у штабі.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).