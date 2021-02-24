КМДА: столиця сьогодні повинна отримати понад 40 тисяч доз вакцини від COVID-19

Київ має отримати понад 40 тисяч доз вакцини від COVID-19, заявила директорка Департаменту охорону здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

«Сьогодні столиця повинна отримати 42 600 доз вакцини Oxford/AstraZeneca/CoviShield. Хочу сказати, що Київ готовий до старту проведення вакцинації проти COVID-19. І для цього проведено низку організаційних заходів. По-перше, створено 15 мобільних бригад на базі консультативно-діагностичних центрів», – заявила Гінзбург.

Вона зазначила, що в Києві підготували 120 тимчасових пунктів щеплень, куди приїжджатимуть мобільні бригади. Крім того, додатково створили 120 стаціонарних пунктів щеплень на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

«Верифіковані списки тих, хто потребує [щеплення] першочергово. Про кого йде мова? Це медичні працівники, які надають медичну допомогу пацієнтам з COVID. Це співробітники лабораторій. Це представники екстреної медичної допомоги, включно з водіями», – додала Гінзбург.

Представниця КМДА додала, що Київ готується до вакцинації літніх людей віком від 85 років.

Вона наголосила, що вакцинація є добровільною та безоплатною.

23 лютого до України прибула перша партія вакцини від COVID-19 вантажним літаком із Індії. Як повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов, який її супроводжував, після того, як вантаж розмитнять, вакцина поїде в регіони.

Обсяг першої партії вакцини Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield, становить 500 тисяч доз. Перед прибуттям партії вакцини стало відомо, що Oxford/AstraZeneca (Covishield) вже офіційно зареєстрована в Україні.