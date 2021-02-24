У ПЦУ запевнили, що не мають жодних заперечень щодо вакцинації

Православна церква України не має жодних заперечень щодо вакцинації, повідомила у середу пресслужба ПЦУ.

«Свою позицію щодо щеплень наша церква озвучила ще до початку пандемії, чітко наголосивши на тому, що у Православної церкви України немає жодних заперечень щодо вакцинації в цілому як медичної процедури: вона не суперечить ані Божим заповідям, ані засадам християнської віри. Водночас церква не буде примушувати будь-кого до вакцинації. Процедура вакцинації мусить бути добровільною та усвідомленою. Кожна людина вільна прийняти власне зважене та відповідальне рішення, яке буде спиратися на фахові висновки та рекомендації лікарів, медиків, спеціалістів, буде враховувати стан здоров’я та інші важливі фактори», – йдеться в повідомленні ПЦУ.

У ПЦУ зазначили, що церква як інституція, а також священнослужителі не можуть і не повинні «брати на себе відповідальність щодо сертифікації, якості, ефективності, умов транспортування і зберігання доз вакцини, правильності та доцільності для конкретної особи проведення процедури щеплення».

«Адже це – зона відповідальності системи охорони здоров’я та держави. Тому свідомо ставлячись до збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, розуміючи, що людське життя є дар Божий та має велику цінність, кожен має підійти до цього питання відповідально, ретельно зваживши всі «за» і «проти», в той же час пам’ятаючи, що питання вакцинації не є виключно особистим – воно напряму стосується здоров’я всього народу і життя наших ближніх», – зазначили в ПЦУ.

Вакцинація від коронавірусу в Україні стартує сьогодні, через день після того, як 23 лютого прибула партія першої вакцини від COVID-19 – Covishield.

Перші пів мільйона доз вакцини вже спрямовані до семи регіонів України – Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Вінницької та Полтавської областей. Спочатку, за даними МОЗ, планується провакцинувати 7 тисяч медичних працівників та інших категорій, які належать до групи ризику. Згідно із оприлюдненим планом, протягом лютого-квітня буде використано 367 тисяч безкоштовних вакцин.

За час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 317 694 людини, одужали – 1 155 422, померли – 25 461.