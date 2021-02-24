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24 лютого 2021, Київ 21:12
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В Україні розпочалася вакцинація від COVID-19 (відео)

В Україні розпочалася вакцинація від COVID-19 (відео)
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В Україні розпочалася вакцинація від COVID-19 (відео)

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24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусної інфекції. Перші дози вакцини надійшли в 7 областей України. А офіційно перше щеплення зробили лікареві-реаніматологу з Черкас. Напередодні в Україну прибула партія вакцини за ліцензією Oxford/AstraZeneca з Індії. Там її виробляють під назвою Covishield. Загалом прибуло 500 тисяч доз. Офіційно цю вакцину в Україні зареєстрували 22 лютого.

За планом, протягом 2021–2022 років добровільна вакцинація від COVID-19 має охопити щонайменше 50% населення України, тобто до 20 мільйонів людей. Вакцинація є добровільною та безкоштовною.

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