24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусної інфекції. Перші дози вакцини надійшли в 7 областей України. А офіційно перше щеплення зробили лікареві-реаніматологу з Черкас. Напередодні в Україну прибула партія вакцини за ліцензією Oxford/AstraZeneca з Індії. Там її виробляють під назвою Covishield. Загалом прибуло 500 тисяч доз. Офіційно цю вакцину в Україні зареєстрували 22 лютого.