За планом, протягом 2021–2022 років добровільна вакцинація від COVID-19 має охопити щонайменше 50% населення України, тобто до 20 мільйонів людей. Вакцинація є добровільною та безкоштовною.
В Україні розпочалася вакцинація від COVID-19 (відео)
24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусної інфекції. Перші дози вакцини надійшли в 7 областей України. А офіційно перше щеплення зробили лікареві-реаніматологу з Черкас. Напередодні в Україну прибула партія вакцини за ліцензією Oxford/AstraZeneca з Індії. Там її виробляють під назвою Covishield. Загалом прибуло 500 тисяч доз. Офіційно цю вакцину в Україні зареєстрували 22 лютого.
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