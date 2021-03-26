«Донбас є Донбас: у нас сіль добувають, у них вугілля»: опитування жителів Слов'янська

«Слова «Донбас» немає в жодному нормативному правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав’язується Російською Федерацією – «народ Донбасу», «вибір Донбасу», «Донбас не поставлять на коліна». Нам треба чітко дотримуватись наших нормативно-правових документів… Є чіткі назви території Донецької і Луганської областей, ніякого Донбасу не існує, це дуже небезпечно, коли ми починаємо такі речі говорити», – сказав Данілов під час свогона форумі «Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур».Радіо Свобода запитало у жителів Слов'янська, як вони розуміють термін «Донбас», і чи можна місто, в якому не видобувають вугілля, вважати Донбасом.