Жити як у Ростові: чи відчувають у Донецьку підвищення зарплат і пенсій?

Із 1 січня окупаційна влада почала піднімати пенсії, соціальні виплати та зарплати бюджетникам жителям тимчасово окупованої території Донецької області. І обіцяти, що за рік у так званій «ДНР» всі отримуватимуть за рівнем Ростовської області. Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» вирішили запитати у містян – чи вже відчули обіцяне бойовиками покращення?

«Пенсію підняли, помітив. Принаймні підвищення комуналки її не з’їло», – каже місцевий мешканець.

«Пенсію підняли на 17 відсотків, а інфляція їх з’їла», – жаліється інший пенсіонер.

Схожі відповіді і у інших.

«Ну, підняли, так. А на ціни подивіться, як думаєте, відчутно?» – запитує жінка.

«Так, підняли. Але якщо взяти до уваги те, як подорожчали продукти, то я думаю, що різниці немає», – каже місцева жителька.

«З огляду на те, як підскочили ціни – не відчув. Знаєте, пів року тому я заробляв менше на 3 тисячі рублів (~1 100грн), але дозволити собі міг набагато більше», - розповідає чоловік.

«Зарплату підняли на самий мінімум. Різниці немає, бо ціни скрізь зросли», – жаліється жінка.

Бойовики звітують – покращувати рівень життя збираються в два етапи – почали з січня, далі – в липні. Пенсії піднімуться на 17 відсотків, тобто мінімальна – це приблизно дві тисячі гривень. Зарплати бюджетникам в середньому на 25 відсотків, і оклад першого розряду складе близько двох тисяч семисот гривень. А соцвиплати – там по-різному. Наприклад, допомога по вагітності та пологах зросла на 500 гривень і складає приблизно дві тисячі, а згодом збільшиться ще на 200. Але от питання – на що місцевим вистачає цих грошей? Їжа? Комуналка? Одяг?

«Впритул вистачає всього», – каже пенсіонер.

«Я пенсіонерка, одягу мені багато не треба. А на їжу мені вистачає. І на комунальні теж», – розповіла жінка.

«На одяг не вистачає, тільки на їжу і комуналку», – каже місцева.

«На їжу вистачає, на одяг вже дуже важко, тим більше з огляду на то, що в родині нашій працюю тільки я один. Все найкраще дітям, потім дружині, а собі вже в останню чергу», - розповідає мешканець Донецька.

А скільки, на думку місцевих, треба грошей на одну людину в сім'ї, щоб жити було просто комфортно? (відповіді вказані у рублях)

«Пенсіонеру, я так думаю, хоча б тисяч 20 рублів (~7360 грн)», – каже місцевий.

«Ну, тисяч 20 (~7360 грн) потрібно. Ось зараз пішла, нічого не купила, дві (~736 грн) віддала», – розповідає по дорозі додому мешканка Донецька.

«У Росії просять люди, щоб було не менше 50-60 (~18400-22100 грн) тисяч рублів на місяць на людину. Ось так ось десь», – емоційно відповідає пенсіонер.

«Пенсіонеру хоча б тисяч 20 (~7360 грн). І ціни, щоб не піднімалися далі, а зупинилися на цьому рівні хоча б», - каже місцевий.

«Ну, не менше 10 тисяч (~3680 грн). Для того, щоб комфортно себе почувати», - порахувала жінка.

«Тисяч 25 як мінімум (~9200 грн)», – каже місцева.

«Не менше 30 (~11050 грн) тисяч на людину», – відповідає молодик.

«Щоб жити комфортно без надмірностей, я думаю, порядку тисяч 20 (~7360 грн) рублів», - така думка в іншого чоловіка.

«Скільки не дай, все одно вистачати не буде. Але у всякому разі побільше. Ціни в магазинах, комуналка, медикаменти – найнеобхідніше, не кажучи вже про те, щоб одягнутися, взутися і щось з побутової техніки відремонтувати», – емоційно відповідає місцева мешканка.

І на щоб люди витратили ці гроші, яких бракує?

«Дорога зелень – помідори, огірки. А глобального – нічого такого. Все добре», – каже місцева.

«Машину хочу взяти, хату хочу взяти якусь», – розповів чоловік.

«Побутову техніку нову. Ось це я не можу собі дозволити просто так», – каже жінка.

«Хочу зробити ремонт, хочу купити меблі», – відповідає мешканка Донецька.

«Багато бажань. Хочеться поміняти машину, але не дозволяють фінансові можливості», – каже чоловік.

«Придбати? Багато всього. З огляду на те, що я вже 5 років не їздив на море, тому що не можу собі дозволити – це як мінімум», – жаліється місцевий.

Ось такі прості бажання у звичайних людей. Але поки вони живуть в тих умовах, в яких опинилися вимушено, їхні мрії, швидше за все, так і залишаться мріями.

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