«Із Росією треба битися на всіх фронтах»: експерти про новий санкційний пакет Зеленського

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 24 березня запровадив санкції проти 26 іноземців та 81 юридичної особи. У списку цього разу серед інших опинилися ЗМІ ‒ державний медіахолдинг «Россия сегодня», в який зокрема входить агентство «РИА Новости», а також агентство ТАСС, «Газета.ру», «Лента.ру» та інші.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів та заборону на виведення капіталів із України. У випадку зі ЗМІ передбачається обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг. У новому санкційному списку опинилися також низка компаній, зареєстрованих в окупованому Криму ‒ «Чорноморнафтогаз», «Кримгеологія», «Масандра» тощо. Окрім того, Україна запровадила обмежувальні заходи проти громадян Євросоюзу ‒ трьох депутатів Європарламенту, які відвідували Крим в обхід українського законодавства. Про значення цих санкцій йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Російське державне унітарне підприємство «Чорноморнафтогаз», до якого увійшли захоплені в Криму активи, було внесене в українські санкційні списки значно раніше.

Гендиректор відтвореного на материковій Україні державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» Світлана Нєжнова розповіла Крим.Реалії, що зараз відбулося, по суті, продовження обмежень.

У травні 2021-го закінчувалися ті санкції, але нам навіть не треба було додатково готувати звернення, щоб продовжити їх

– Фейковий «Чорноморнафтогаз» був внесений у міжнародні санкційні списки ще на початку 2015 року, що не дозволило забезпечувати його діяльність належним чином, адже історично підприємству потрібно багато обладнання іноземного виробництва. В Україні ми чотири роки вели листування з усіма правоохоронними органами, зокрема з СБУ, щоб внести фейковий «Чорноморнафтогаз» в українські санкційні списки. Ці звернення закінчилися успіхом у 2018 році. У травні 2021-го закінчувалися ті санкції, але нам навіть не треба було додатково готувати звернення, щоб продовжити їх. Зараз вони підтримують раніше запроваджені міжнародні обмеження. Саме завдяки останнім фейковий «Чорноморнафтогаз» не зміг закупити іноземне обладнання та збільшити видобуток на глибоководному шельфі, як планував у 2016 році.

З російських ЗМІ у новому списку санкцій опинилися Автономна некомерційна організація (АНО) «Інтернет-преса», «Лента.Ру» та «Газета.ру», «Утро.ру», АНО «Вільна електронна енциклопедія «Довідник патріота», ТОВ «Кассад груп» (сайт «Голос Севастополя»), Міжнародне інформаційне агентство «Россия сегодня», ТОВ «СМИ2», АНО «ТВ-Новости» (відома як Russia Today), ТОВ «Федеральное агентство новостей».

Виконавчий директор українського Інституту масової інформації Оксана Романюк вважає, що таким чином Україна прицільно б'є в основні джерела російської пропаганди.

Основні кремлівські наративи щодо України, які просувалися цими медіа ‒ те, що Україна не виконує Мінські домовленості

– Медіаекспертам добре відомі ці так звані ЗМІ. Вони постійно фігурують у розслідуваннях про те, як поширюється дезінформація, кремлівські наративи. Так, «Федеральное агентство новостей», пов'язане з Євгеном Пригожиним, підтримує путінський режим, виправдовує присутність бойовиків, найманців не тільки на території України, аж до Центральноафриканської Республіки.

Про це багато писали, також Пригожин був одним із підозрюваних у справі про замах на Олексія Навального. Основні кремлівські наративи щодо України, які просувалися цими медіа ‒ те, що вона «не виконує Мінські домовленості», при цьому подається лише точка зору проросійських сепаратистів, множаться фейки. І, звісно ж, теза про те, що Крим є російським, і що саме Україна винна у проблемах із постачанням води.

Оксана Романюк зазначає, що при цьому Росія вже багато років блокує українські ЗМІ «абсолютно протизаконно», а деякі з них знищила безпосередньо.

Росія націлена на те, щоб блокувати будь-які альтернативні джерела інформації

– Росія не тільки забрала українські частоти на окупованих територіях ‒ її найманці на Сході України фізично знищували редакції. У нас є відомості як мінімум про 40 місцевих медіа, які були змушені закритися, а сотням журналістів довелося залишити свої будинки та виїхати. Деякі з них перебувають в ув'язненні ‒ взяти хоча б нещодавній арешт позаштатного кореспондента Радіо Свобода Владислава Єсипенка в Криму. Загалом Росія націлена на те, щоб блокувати будь-які альтернативні джерела інформації, тобто все, що відхиляється від «лінії партії». В Україні санкції мають на увазі блокування на конкретних підставах ‒ наприклад, допомога терористам або підрив національної безпеки, територіальної цілісності.

Голова Кримського експертного центру Олексій Стародубов вважає, що санкції проти російських ЗМІ та інших структур і осіб зі списку важливі з символічної та з політичної точок зору.

Ці санкції ‒ знак того, що Крим не зник із порядку денного української влади

– У 2014 році відбулося грубе порушення міжнародного права, в результаті чого був анексований Крим. ЗМІ, які увійшли до списку санкцій, дотримуються фейкової точки зору ‒ саме так її назвемо ‒ що анексія відбулася законно. За допомогою пропагандистських інструментів та прийомів цей фейк поширюється в масах не лише в Росії, а в Україні та світі.

Тому запровадження обмежень абсолютно логічне ‒ це свідчить про те, що ми проти поширення цих фейків, проти пропаганди неправди. Загалом ці санкції ‒ знак того, що Крим не зник із порядку денного української влади. На жаль, під час правління попереднього президента ми не бачили такої активної роботи щодо Криму, щодо його реінтеграції ‒ стратегія деокупації розроблена лише зараз. Новий пакет санкцій дуже важливий у першу чергу з політичної точки зору.

Тим часом експерт центру військово-політичної журналістики Борис Рожин сказав, що інформаційний ресурс «Кассад груп», який потрапив в український список санкцій, вже не існує. Він також додав, що вважає сам факт санкцій свідченням про те, що Київ націлений «на розпалювання антиросійських настроїв».

Журналісти Крим.Реалії також звернулися до низки згаданих у санкційних списках ЗМІ, однак отримати коментарі на момент цієї публікації не вдалося.

Представник Крайової ради українців Криму, голова громадської організації «Євромайдан-Крим» Сергій Мокренюк вітає нові санкції та пропонує розширювати їх у першу чергу додаванням знакових особистостей та організацій.

Необхідно виявляти найбільш одіозних, відомих порушників, чиї дії завдають Україні найбільшої шкоди

– Застосування санкцій проти так званих медіа, які транслюють відверту брехню ‒ це потужний сигнал для всього світу про те, що ми не вважаємо такі речі нормальними.

Із Росією треба битися на всіх фронтах, де це тільки можливо, тому запровадження будь-яких санкцій ‒ це прекрасно. Звісно, відстежити всіх, хто приїжджає в тимчасово окупований Крим, веде там економічну діяльність тощо, практично неможливо. Однак необхідно виявляти найбільш одіозних, відомих порушників, чиї дії завдають Україні найбільшої шкоди. Звісно, для цього всього потрібен час, оскільки ми запроваджуємо санкції тільки у межах законодавства й міжнародної практики.

Сподіваюся, що наступного разу до списків потраплять так звані артисти та діячі культури Росії, які грубо порушували режим в'їзду-виїзду тимчасово окупованого Криму.

Сергій Мокренюк наголошує, що головним критерієм при розгляді кандидатур на запровадження санкцій має бути саме безпосередня шкода інтересам України.

Раніше за його зверненням прокуратура Автономної Республіки Крим у Києві порушила кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, яких звинувачують у незаконному в'їзді на окупований Росією півострів. Серед них такі виконавці, як Лариса Доліна, Діма Білан, Григорій Лепс, Олег Газманов, Валерія та інші. Російські артисти поки не коментували цю новину публічно.

(Текст підготував Владислав Ленцев)