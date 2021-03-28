Штаб ООС: бойовики в суботу 11 разів обстріляли позиції українських військових

Російські гібридні сили 11 разів обстріляли позиції Операції Об’єднаних сил протягом доби 27 березня, повідомляє штаб ООС.

Зокрема, згідно зі зведенням, у передмісті Шумів бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру, заборонених Мінськими домовленостями. В районі Зайцевого та Луганського українські військові зазнали обстрілів з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки, повідомляє штаб, контрольовані Росією війська відкрили вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли з гранатометів різних систем зафіксували біля Водяного на Приазов’ї та Славного.

«У передмісті Широкиного противник вів обстріл зі стрілецької зброї. До того ж, неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Завдяки вмілим діям наших воїнів, безпілотник було вчасно подавлено засобами радіоелектронної боротьби», – йдеться в повідомленні.

Крім того, з початку доби 28 березня станом на 7 ранку у штабі зафіксували три обстріли з боку бойовиків: зокрема, поблизу Талаківки та Водяного (на Приазов’ї) з мінометів 120-го калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За даними штабу, внаслідок обстрілів вчора та зранку ніхто з українських військових не постраждав.

Бойовики незаконних збройних угруповань, свєю чергою, звинувачують Збройні сили України в обстрілів окупованих територій 27 березня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.