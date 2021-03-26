Українські військові назвали ім’я загиблого під Шумами підполковника

Одним із загиблих унаслідок обстрілу, здійсненого російськими гібридними силами поблизу населеного пункту Шуми Донецької області, став підполковник Сергій Коваль, повідомляє військова частина А2641.

«Кадровий офіцер, випускник Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту, Сергій Васильович усе своє професійне життя присвятив Збройним силам України. Пройшов складний шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Мав досвід участі у миротворчих операціях. З початку російсько-української війни – учасник АТО/ООС. Неодноразово нагороджувався відомчими відзнаками та нагородами», – ідеться в повідомленні.

Раніше 26 березня штаб операції Об’єднаних сил повідомив про загибель поблизу Шумів унаслідок мінометного обстрілу чотирьох і поранення двох українських військових.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.