Зеленський і Єрмак проводять консультації з «нормандською четвіркою» через загибель військових – Арестович

Президент Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн «нормандської четвірки» щодо загибелі українських військових на Донбасі. Про це заявив речник Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович.

«Президент і глава Офісу президента України проводять інтенсивні консультації з керівництвом країн «нормандського формату» щодо грубого порушення режиму припинення вогню, в результаті якого загинули четверо українських військовослужбовців», – сказав Арестович.

За його словами, українська делегація звернулася до ОБСЄ з проханням провести позачергове засідання підгрупи з безпеки.

Відреагував на загострення на фронті і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«На найближчому засіданні парламент обов'язково відреагує і дасть оцінку таким підступним діям ворога», – сказав Разумков.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс з цього приводу заявила, що Росія повинна забезпечити виконання режиму припинення вогню.

«З жахом дізналася про загибель чотирьох українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режиму припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя — це вже забагато», – написала Сіммонс у твітері.

26 березня штаб операції Об’єднаних сил повідомив про загибель поблизу Шумів унаслідок мінометного обстрілу чотирьох і поранення двох українських військових.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.