МЗС: Франція і Німеччина нагадали Росії, що вона має дотримуватися режиму припинення вогню

Зрушень у політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можна досягти за наявності політичної волі та залучення всіх учасників Нормандського формату. Так у Міністерстві закордонних справ прокоментували переговори президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Анґели Меркель і президентом Росії Володимира Путіна щодо ситуації на Донбасі.

«Показовими стали сигнали наших європейських партнерів за підсумками розмови із президентом Російської Федерації: російська сторона має виконувати зобов’язання дотримуватися режиму припинення вогню, підкреслюється необхідність продовження переговорів лідерів нормандської четвірки», – заявив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Радіо Свобода.

У відомстві вкотре закликали Росію припинити перекладати відповідальність на інших та почати виконувати в повному обсязі свої зобов’язання – як у рамках мінських домовленостей, так і домовленостей, досягнутих у ході Паризького саміту.

«Насамперед, мова йде про дотримання режиму всеосяжного припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, поліпшення умов життя людей вздовж лінії розмежування», – додав Ніколенко.

31 березня на засіданні ТКГ буде обговорюватися підтвердження режиму припинення вогню. Росія «має чудову нагоду продемонструвати, що вона не за війну, а за мир», кажуть в МЗС.

В Офісі президента також відреагували на переговори Франції, Німеччини та Росії без України. Жодні рішення про Україну не можуть ухвалюватися без України, заявила речниця президента Юлія Мендель у коментарі Радіо Свобода.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон під час відеоконференції з президентом Росії Володимиром Путіним 30 березня обговорили ситуацію на сході України і наголосили на необхідності виконання Росією зобов’язань зі стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі.

У пресслужбі Меркель вказано, що вона і Макрон закликали Путіна до проведення переговорів у «нормандському форматі» щодо реалізації Мінських домовленостей по Донбасу.

Водночас у пресслужбі Кремля заявили, що Путін висловив «серйозне занепокоєння» у зв’язку з, за його слвоами, «провокованою Україною» ескалацією збройного протистояння на лінії зіткнення на Донбасі.

Попри оголошене ще влітку припинення вогню на Донбасі, обстріли там тривають. Зокрема, 26 березня, за повідомленням штабу ООС, четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули і двоє зазнали поранень у результаті обстрілу з боку російських гібридних сил поблизу населеного пункту Шуми Торецької міськради Донецької області.

Раніше речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель сказала в ефірі програми «Взгляд с Банковой» на телеканалі «Дом», що президент має намір обговорити ситуацію на сході України та наступні кроки із досягнення миру з лідерами країн «нормандської четвірки». За її словами, поштовхом до такого рішення стала загибель військових під Шумами.

Востаннє самі лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.