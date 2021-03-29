Росія вбила чотирьох військових, Європа штовхає Україну до замирення: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

«Четверо загиблих в одному бою»: допис військового журналіста Андрія Цаплієнка наприкінці дня 26 березня сколихнув український фейсбук. За півгодини про смерть аж чотирьох українських військових та двох поранених під Шумами офіційно повідомив штаб ООС: стріляли з 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та великокалиберних кулеметів. Згодом українська сторона заявила, що аж 9 разів запрошувала «режим тиші» протягом бою і інформувала про вбитих, але бойовики все одно продовжували обстріл. Самі російські гібридні сили постфактум відкинули свою причетність до атаки під Шумами, натякнувши, що 6 бійців самі підірвалися на мінах.

Журналіст Андрій Цаплієнко у нашому ефірі припустив, що таку кількість жертв пояснює тільки цілеспрямованість атаки та її координація за допомогою безпілотників.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський і голова його Офісу Андрій Єрмак розпочали консультації з керівництвом країн «Нормандської четвірки», сам Зеленський пообіцяв «найближчим часом» провести розмови з усіма їхніми лідерами (що ні до чого не призведе, на думку політичного оглядача Віталія Портникова), а українська делегація на Мінських перемовах скликала позачергове засідання підгрупи з безпеки (яке, вочевидь, так і не відбулося).

Імена усіх загиблих оприлюднив голова українського МЗС Дмитро Кулеба (серед них опинився підполковник Збройних сил Сергій Коваль), закликавши міжнародну спільноту «засудити останню ескалацію конфлікту з боку Росії». На той час на загострення вже відреагували посольства США та Канади в Україні, а колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес закликав Францію та Німеччину «припинити неправдивий наратив про «припинення вогню» та притягнути Кремль до віповідальності.

Але Париж та Берлін – принаймні, до останнього обстрілу – вели щодо Росії іншу політику: російське видання «Комерсант» опублікувало «кластери з реалізації Мінських угод». Раніше представник України у Нормандському форматі Андрій Єрмак заявляв, що Франція та Німеччина розробили, а Україна підтримала новий план із реанімації Мінських перемовин – і цей план вже «на російському столі». Найцікавіше в опублікованих документах (їхню автентичність опосередковано визнав сам Єрмак) – саме пропозиції західних партнерів України: легалізувати «народну міліцію» в ОРДЛО (а саме так зараз називаються усі збройні сили бойовиків), організувати «спільне патрулювання» ними та українськими силовиками непідконтрольних територій, і провести «вибори» на непідконтрольній частині Донбасу до передачі Україні неконтрольованої ділянки кордону. Чому російські ідеї з вирішення конфлікту на Донбасі лунають вже із Заходу? Розбираємось в ефірі.

Напередодні ескалації на фронті Володимир Зеленський підписав Стратегію воєнної безпеки, де Росія названа «воєнним противником України», а основним ризиком названа неспроможність «забезпечити відсіч і стримування збройної агресії Росії», зважаючі на різні оборонні потенціали. Це добре, але замало конкретики, кажуть опитані нами експерти. Утім, щодо Донбасу (якого в документі чимало) конкретика все-таки є: приміром, згадується про велику щільність населення та промисловості в регіоні як обмежувальний чинник для ведення там бойових дій, та дещо іще – почитайте.

У Покровську Донецької області відбулися довибори до Верховної Ради: містяни визначалися, хто їх представлятиме в парламенті замість Руслана Требушкіна, який очолив місто. І вже відомі попередні результати, що ризикують стати скандальними. Ось тут ми розповідаємо про кандидатів.

Тексти про людей: 32-річна учасниця проєкту War: inside out та художниця Марина Барабанова розповідає, як лише три роки тому навчилася висловлювати саме власні думки; горлівчанка Марина Чуйкова пригадує, як пережила майже дворічний полон у бойовиків (життя від «мінських» до «мінських» із надією на обмін), а журналістка з Єнакієвого Марина Курапцева розмірковує, як почуваються переселенці в Україні на сьомий рік конфлікту та чому вона вирішила видати книгу з їхніх історій.

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