У штабі ООС повідомили про відсутність нових втрат після загибелі 4 військових під Шумами

Російські гібридні сили на Донбасі з початку доби 27 березня здійснили один обстріл позицій українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Також у штабі уточнили, що впродовж минулої доби, 26 березня, бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, результатом такого обстрілу біля Шумів Донецької області стала загибель чотирьох і поранення двох українських військових.

Нових втрат серед особового складу ЗСУ в зоні бойових дій немає.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілах околиць Горлівки та Донецька. Також бойовики стверджують, що непричетні до активізації бойових дій поблизу Шумів, і додають, нібито їхні «спостерігачі» в цьому районі «фіксували два вибухи з невеликим інтервалом, характерні для спрацювання мінно-вибухових пристроїв».

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують в одному обстрілі впродовж минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.