Місія ОБСЄ 25 березня зафіксувала майже 500 порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом 25 березня зафіксувала на сході України майже 500 порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у звіті спостерігачів, оприлюдненому 26 березня.

493 порушення зафіксували у Донецькій області, переважно це постріли та черги зі стрілецької зброї.

У Луганській області СММ зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню.

У ОБСЄ наголосили, що можливість пересування спостерігачів усе ще обмежена.

За даними штабу ООС, сьогодні на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинули четверо українських військових, двох було поранено.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.