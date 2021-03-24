Спостерігачі ОБСЄ зафіксували скупчення військової техніки бойовиків на аеродромі поблизу Луганська

Міні-безпілотник місії ОБСЄ зафіксував велике скупчення бойової техніки бойовиків на аеродромі в районі населеного пункту Переможне, поблизу Луганська. Про це з посиланням на звіт спостерігачів повідомили у штабі ООС. Так зазначили, що це суперечить домовленостям про відведення озброєння.

Зокрема було виявлено: сім установок реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град», вісім самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика» калібру 122 мм, та 2С3 «Акація» калібру 152 мм, шість причіпних гаубиць 2А65 «Мста-Б» калібру 152 мм та шість одиниць Д-30 «Жаба» калібру 122 мм.

Окрім того, поруч зі Старомихайлівкою, що на тимчасово окупованій території Донецької області виявлено два міномети 2Б11 «Сані» калібру 120 мм.

Загалом, мовиться у повідомленні, 20 танків різних модифікацій знаходилися за межами виділених місць зберігання в ОРЛО. 13 з них – на території аеродрому біля населеного пункту Переможне, п’ять – поблизу населеного пункту Хрустальний та два – біля Георгіївки.

«Таке значне скупчення військової техніки окупантів свідчить про наміри і надалі здійснювати провокації уздовж лінії розмежування. Нарощування озброєння та зосередження військової техніки в районах полігонів є прямим доказом проведення навчань та бойового злагодження підрозділів збройних формувань Російської Федерації», – заявили у штабі.

У ОБСЄ також продовжують повідомляти про блокування їхнього пересування бойовиками.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.