Від початку доби бойовики тричі порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 23 березня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Поблизу населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших воїнах з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Широкиного – окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат серед особового складу ОС немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом поточної доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.