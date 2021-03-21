Минула доба на Донбасі: 9 обстрілів, один військовий загинув – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі минулої доби, 20 березня, внаслідок чого загинув один український військовий, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, обстріли зафіксували біля Південного, Шумів, Водяного, Лебединського, Широкина, велися вони із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – повідомили військові.

За даними пресцентру ООС, також було зафіксовано проведення бойовиками інженерних робіт із розширення й облаштування нових оборонних позицій біля донецького аеропорту в напрямку позицій українських військових.

«Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості», – наголосили військові.

За даними пресцентру ООС, станом на 7 ранку 21 березня обстрілів не зафіксували.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у п’яти обстрілах, угруповання «ЛНР» даних про обстріли станом на ранок 21 березня не наводить.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.



На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 23 українські військовослужбовці, іще майже 75 були поранені чи зазнали бойових травм.