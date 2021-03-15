Чи справді військові і медики на Донбасі не хочуть вакцинуватися?

Військові – одні з перших в Україні, кого повинні вакцинувати, згідно з графіком МОЗ. Першу партію з 14 тисяч доз вакцини вже відправили на Донбас. Поки що в зоні збройного конфлікту на сході України прищепили трохи більше тисячі військовослужбовців. Надалі вони повертаються на лінію зіткнення, де продовжать захист територіальної цілісності України. Солдати на Донбасі, а ще медики, згідно з розпорядженням уряду, перші в черзі на отримання вакцини.

«Якщо зараз уся Європа вакцину приймає, то чому б і ні, потрібно завчасно убезпечити себе, – каже військовий ЗСУ Денис, із яким розмовляв кореспондент Української служби Радіо Свобода в Авдіївці Донецької області, неподалік фронту. Там пройшов черговий етап вакцинації військових, які нині тримають лінію оборони поблизу Донецька. – Краще раніше вакцинуватися, поки є можливість, аніж потім хворіти цим».

«Треба просто все дізнатися, ну якщо судити за тими новинами, які доходять через інтернет, є багато людей, які знають, підтверджують, що все нормально, ніяких наслідків цієї вакцини немає. Якщо все так і буде, я зроблю, напевно», – говорить військовий Василь у коментарі телеканалові «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Але багато хто з військовослужбовців робити щеплення відмовляється.

«Навіщо ззовні щось там у себе вводити, якщо ти і так не хворієш. У мене в родині ніхто не захворів, я не захворів. Навіщо робити?» – каже військовий Олександр.

Солдати розповідають, що неподалік від лінії розмежування вони і без того перебувають в ізоляції, тому про вірус не думають. Однак, не всі військові налаштовані так категорично.

«Поки що багато хто не готові, не вірять у це, тому й не погоджуються», – каже військовий Денис, вакцинований в Авдіївці, неподалік фронту.

У штабі операції Об’єднаних сид від початку наголосили, що вакцинація військовослужбовців є добровільною.

«Спочатку, всі пацієнти проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збирається дані анамнезу і тоді визначається чи є протипоказання до вакцинації. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини», – заявили у штабі.

Медики, як і військові, згідно з розпорядженням уряду, перші в черзі на отримання вакцини.

Медсестра Олена Об’їдко працює в реанімації лікарні в місті Селидове Донецької області, там щотижня вмирають пацієнти з коронавірусом. Але від вакцини Олена відмовилася.

У Селидовому зробити щеплення від коронавірусу погодилися всього 5% медпрацівників. Щоб вакцина не пропала, лікарі спеціальної мобільної бригади, які привезли туди препарат, зробили щеплення самі собі.

Особливість вакцини Covishield у тому, що один флакон розрахований на 10 осіб. Після того як ампулу відкриють, препарат зберігає свої властивості всього шість годин. Деякі медустанови змушені викидати вакцини, тому що багато медпрацівників від них відмовляються.

«Не хочу. Нехай основна маса провакцинується, а потім подивимося результат», – говорить медсестра Ольга Бойко.

«Ні, категорично ні. Навіть не обговорюється», – каже інша медсестра Ірина Сокур.

Представники UNICEF в Україні говорять, що вакцинацію в країні зриває дезінформація. Багато українців сумніваються в якості вакцини.

«Ходять чутки, що вакцина не була протестована належним чином і так далі. Дуже шкода, що ті, хто повинен бути вакцинований у першу чергу, – медичні працівники, люди вразливих професій, такі як поліція і військові, хто не наважується робити вакцинацію», – каже представниця UNICEF в Україні Лотта Сільвандер.

Щоб вакцини не пропадали, український МОЗ розширив список тих, хто може робити щеплення позачергово. Туди внесли політиків, громадських діячів і священників.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).