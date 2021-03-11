До України прибуло 450 тисяч доз вакцини БЦЖ – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну вакцини для захисту дітей від туберкульозу (БЦЖ).

«Безпечна та ефективна вакцина вироблена Serum Institute of India, прекваліфікована ВООЗ. Це перша партія БЦЖ, що надійшла в країну цього року. Пізніше Україна отримає ще 640 тисяч доз. Вакцини закуплені ЮНІСЕФ за кошти із залишків бюджету 2018 року. Щеплення можна зробити безоплатно в державних медичних закладах або приватних, які уклали угоду з Національною службою здоров’я», – повідомили в МОЗ, зазначивши, що доставка була здійснена ще 9 березня.

У МОЗ зауважують, що одну дозу БЦЖ вводять на 3-5 день життя дитини.

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За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, торік щеплення проти туберкульозу отримали 88,8% дітей віком до одного року.

За даними МОЗ, в бюджет 2021 року закладено кількість хворих на туберкульоз на рівні майже 44 тисяч людей.