В бюджеті 2021 року тариф на лікування туберкульозу зросте втричі – Степанов

Тариф для лікарень на лікування хворих на туберкульоз зросте втричі, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Про це він сказав на брифінгу 25 вересня.

Міністр розкритикував тариф, чинний з 1 квітня, коли почався черговий етап медичної реформи, назвавши її «експериментом».

«Тариф – це те, що сплачує держава відповідному медичному закладу за лікування одного хворого. Він був розрахований по незрозумілих речах. Наскільки я розумію, це було так: у нас є така сума коштів, у нас є така кількість хворих на туберкульоз, просто взяли цю суму коштів, поділили і вийшли на тариф. Звичайно, ці тарифи нічого не покривали. У цьому році він складав 20 663 гривні на лікування одного хворого. У наступному році ми порахували, і ці розрахунки брали по реальних витратах наших туберкульозних диспансерів, які є в кожній області, спілкуючись із ними і разом із Національною службою здоров’я. Ми порахували, що це має складати 63 535 гривень, тобто у три рази більше», – сказав міністр.

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За його словами, міністерство базувалося на принципі необхідності «на сто відсотків, від початку до кінця пролікувати» хворого та забезпечити лікарів та медичних працівників «справедливою заробітною платою».

Крім того, Степанов анонсував додатковий тариф для сімейних лікарів, які супроводжують хворих із туберкульозом на амбулаторному лікуванні – 1 080 гривень.

За даними голови МОЗ, в бюджет 2021 року закладено кількість хворих на туберкульоз 43 981 людей.