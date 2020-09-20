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20 вересня 2020, Київ 18:42
Новини | Суспільство

В МОЗ анонсували перехід на електронні рецепти для наркотичних ліків та інсуліну в 2021

Максим Степанов пояснив необхідність переходу на електронні рецепти «неконтрольованим відпуском» рецептурних ліків

Міністерство охорони здоров’я планує перейти на відпуск кількох груп препаратів за електронним рецептом, повідомив голова відомства Максим Степанов на брифінгу 20 вересня.

«В планах роботи по даному напряму відпуск за електронним рецептом: наркотичних препаратів, інсулінів, імуносупресивних лікарських засобів – 2021 рік, антибіотиків – 2022 рік, інших рецептурних груп лікарських засобів, визначених МОЗ – починаючи з 2023 року», – сказав Степанов.

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Він пояснив необхідність переходу на електронні рецепти «неконтрольованим відпуском» рецептурних ліків.

Поступовий перехід на електронний рецепт МОЗ анонсувало ще в 2018 році, за керівництва тодішньої міністерки Уляни Супрун.

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