З початку року в Україні дикорослими грибами отруїлися 60 людей, 1 людина померла – ЦГЗ

У Центрі громадського здоров’я МОЗ повідомили, що з початку року зареєстровано 60 постраждалих внаслідок отруєння дикорослими грибами, з них одна людина померла .

«Постраждалих зареєстровано у Донецькій, Дніпропетровській областях – 8 осіб; у Рівненській, Вінницькій Чернівецькій та Чернігівській областях по 5 осіб; у Черкаській області – 4 особи, у Волинській області – 3 особи, (1 летальний), у Полтавській області – 3 осіб, у Житомирській, Закарпатській, Харківській, Херсонській, Львівській областях по 2 осіб, у Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській та Сумській областях по 1 особі», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, щорічно найбільше смертельних випадків отруєння грибами відбувається через вживання в їжу блідої поганки.

«Не забувайте, що дотримання правил збирання, приготування грибів – справа відповідальна. Наявність навіть одного отруйного гриба серед їстівних може спричинити отруєння... Під час грибного сезону важливо навчитися відрізняти, які гриби є отруйними та навіть смертельно небезпечними», – йдеться в повідомленні ЦГЗ.

У відомстві зазначили, що не рекомендовано вживати гриби жінкам у період вагітності і грудного вигодовування, дітям до 12 років та людям літнього віку.

Центр громадського здоров’я підготував низку рекомендацій, як не отруїтися грибами:

– Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються за наявності дозвільної документації;

– Не купуйте гриби на стихійних ринках та несанкціонованих точках торгівлі;

– Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки;

– Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими;

– Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними;

– Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали;

– Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів;

– Не куштуйте сирі гриби;

– Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути;

– Готуйте гриби протягом першої доби після збирання;

– Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше ніж 30 хв;

– Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше ніж добу.