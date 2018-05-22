МОЗ оновив правила виписування рецептів на ліки

Міністерство охорони здоров’я змінило правила виписування рецептів на ліки та медичні засоби. 22 травня новий алгоритм набуває чинності, повідомляється на сайті МОЗ.

Зокрема, там йдеться про те, нові зміни дають право виписувати рецепти лікарям, що здійснюють медичну практику як ФОП.

«Головні зміни стосуються нормативного регулювання впровадження електронного рецепту. Проте поки електронний рецепт буде поступово впроваджуватися, нові поля заповнюватимуться на паперових бланках», – мовиться у повідомленні.

Як пояснюють у міністерстві, електронний рецепт – це цифровий аналог рецептів на паперових бланках: пацієнт отримуватиме СМС-повідомлення з номером рецепту, який треба назвати в аптеці.

Окрім того, за даними МОЗ, червоний штамп «Вартість підлягає відшкодуванню» замінено на нове додаткове поле у рецепті «Джерело фінансування», де зазначається назва урядової або муніципальної програми для пільгового відпуску лікарських засобів, а у відомостях про пацієнта лікар повинен зазначити прізвище, ініціали та вік пацієнта, а також номер його амбулаторної чи стаціонарної картки, що поєднуватиме історію лікування пацієнта з усіма даними про нього в системі E-health.

«Нові вимоги до рецепту не розповсюджуватимуться на рецепти на препарати інсуліну, допоки до електронного реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії не будуть внесені необхідні технічні зміни», – зазначають у МОЗ.

Президент України Петро Порошенко 28 грудня минулого року підписав закони «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» і «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості».

Серед іншого, ці документи пропонують передбачити впровадження сучасних комп'ютерних та телекомунікаційних технологій, а також засобів для забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров'я, застосування телемедицини, виписування електронних рецептів, використання дистанційної діагностики.