Ініціатива МОЗ: потрібно обмежити рекламу ліків, щоб захистити здоров’я

Новий законопроект Міністерства охорони здоров’я має зменшити обсяги реклами ліків на телебаченні та радіо, прибрати рекламні ролики про біодобавки під виглядом медпрепаратів і запровадити штрафи за неправдиві повідомлення про ліки. У відомстві уточнюють, що таким чином вони мають намір зменшити частку медикаментів, які люди купують для самолікування і цим шкодять власному здоров’ю. Частина депутатів Верховної Ради вважають цю ініціативу своєчасною, частина – оцінює її скептично, а виробники ж ліків наразі її не коментують.

Від 30% до 50% загальної тривалості реклами на українському телебаченні – це ролики про ліки та медичні вироби, свідчить статистика МОЗ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення. На регіональних телерадіокомпаніях «медична» частка реклами сягає 70%.

Однак найбільшою проблемою є не реклама лікарських засобів як така, а «свідоме маніпулювання інформацією про препарат та його властивості», наголошує заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.

Результатом, за його словами, є те, що понад 50% від усього ринку спожитих ліків у 2017 році становлять препарати для усування симптомів хвороби, а не її лікування, або ж ліки без доведеної клінічної ефективності. При цьому кожен другий пацієнт в Україні відмовляється від лікування або відкладає його через брак коштів, наголошує Роман Ілик.

Неконтрольована реклама ліків спонукає українців до самолікування та «Google-терапії»

«Неконтрольована реклама ліків спонукає українців до самолікування та «Google-терапії». За останніми даними соцдосліджень, в Україні майже 70% хворих займаються самолікуванням, не звертаючись по допомогу до лікарів. Це призводить до збільшення випадків ускладнень, особливо у хронічно хворих пацієнтів, та впливає на скорочення тривалості життя, – каже посадовець. – Вживання лікарських засобів без контролю лікаря – це один із найбільших викликів. І пацієнтам дуже важливо отримувати правдиву інформацію про медпрепарати, тож ми маємо унеможливити маніпуляції про властивості того чи іншого препарату. Нині наші можливості обмежені. Адже в рамках чинного законодавства Міністерство охорони здоров’я виключене з процесу моніторингу та контролю реклами лікарських засобів».

Тому одна з норм законопроекту, підготовленого МОЗ, передбачає право цього відомства моніторити рекламу лікарських засобів, а в разі виявлення порушень передавати цю інформацію Нацраді з питань телебачення та радіомовлення чи іншим органам контролю.

Цей законопроект має «гармонізувати чинне українське законодавство з нормами Європейського союзу, зокрема врегулювати рекламу лікарських засобів серед медичних працівників», уточнює юрист МОЗ Марина Слободниченко. Так, автори проекту передбачають чітке визначення фахових видань, де можна рекламували ліки власне для медиків, а також розробку урядового порядку реклами медпрепаратів.

«У країнах Європи є чіткі правила та норми, які дозволяють поширювати рекламу лікарських засобів через медичних представників, у фахових виданнях, на медичних конференціях. Саме у цей спосіб презентуються інновації в лікуванні хвороб», – пояснює юрист.

У МОЗ пропонують заборонити залучення до реклами ліків відомих осіб або адресувати таку рекламу дітям. А за порушення цих та інших правил визначили штрафи для медіа: у розмірі 5% від ліцензійного збору.

У відомстві пояснили, чому нові штрафи стосуватимуться саме ЗМІ, які отримали кошти за неправдиву рекламу. Чинні закони вже дозволяють застосовувати санкції проти фармацевтичних компаній, але судова тяганина триває роками, і за цей період компанію можуть взагалі закрити й зареєструвати наново. Тоді як штрафи для телерадіокомпаній приборкають неправдиву «медичну» рекламу досить швидко, припускають у МОЗ.

Між тим, деякі положення нового законопроекту лишаються незрозумілими.Так, автори пропонують заборонити всю рекламу «нетрадиційної медицини», хоча це поняття у документі не визначене. Між тим, деякі «нетрадиційні» форми лікування (лікарські рослини, мінеральні води тощо) вже стали частиною офіційної, так званої доказової медицини. Роман Ілик уточнив, що на рекламу засобів доказової медицини така заборона не поширюватиметься. Але додав, що тези про «користь для здоров’я» навіть у рекламі харчових добавок чи мінеральної води мають бути доведені наукою – такою є практика ЄС.

Треба покласти край не лише нечесній рекламі, а й змові деяких лікарів із фармкомпаніями – депутат

Рекламу ліків в Україні необхідно обмежити й жорстко регламентувати, з цим згодна і перший заступник голови парламентського комітету з охорони здоров’я, народний депутат Оксана Корчинська. Більше того, за її словами, потрібно також покласти край багаторічній практиці, коли чимало лікарів отримують від фармкомпаній «гонорари» за те, що призначають пацієнтам певні препарати, а то й взагалі біодобавки, наголошує Корчинська.

«Я не просто підтримую цю ініціативу, я є автором тих пунктів законопроекту про державні засади охорони здоров’я, де забороняється реклама лікарських засобів. Є європейська практика заборони реклами всіх препаратів, за винятком тих, які не входять у «рецептурну групу». Адже наслідки самолікування в Україні є набагато гіршими від наслідків лікування. Людям нав’язують певні препарати, вони роками займаються самолікуванням, є проблеми і з діагностикою.

Наслідки самолікування в Україні є набагато гіршими за наслідки лікування. Людям нав’язують певні препарати, вони роками займаються самолікуванням

Нам треба все це привести у відповідність до міжнародних норм», – наголошує Оксана Корчинська.

Що ж до реклами користі для здоров’я вітамінів, харчових добавок та рослинних препаратів, які не є ліками, депутат вказує на системну проблему, коли українцям пропонують їх як... лікарський засіб проти тих чи інших хвороб.

«Це не належить до доказової медицини, тоді й «ефект плацебо» треба дозволити рекламувати! Звісно, вітаміни людина може обирати собі сама, але перед цим краще порадитися з лікарем і зробити аналізи, щоб бути впевненим, що саме ці вітаміни їй допоможуть. Тим більше, це стосується фітопрепаратів, адже фармацевтичні клани роками зловживали своїми контактами з лікарями поліклінік, яких заохочували за подяки або за відкати виписувати пацієнтам те, що не є лікарськими чи навіть профілактичними засобами», – зауважує Оксана Корчинська.

Як покласти край змові окремих лікарів та виробників препаратів і біодобавок, які зрештою призводять до того, що медики приховано рекламують їх пацієнтам? Про це Радіо Свобода запитало і у представників МОЗ.

Юрист Міністерства охорони здоров’я Марина Слободниченко визнала, що така проблема існує, але наголосила, що відомство запроваджує зміни, які мають мінімізувати цей ризик. Так, нині українські лікарі починають виписувати рецепти за європейським зразком, вказуючи не назву препарату, а діючу речовину й дозування. І вже потім пацієнт в аптеці разом з провізором обирає один із кількох препаратів із аналогічною дією.

Зі свого боку, депутат від «Опозиційного блоку», член парламентського комітету з охорони здоров’я Ігор Шурма у коментарі Радіо Свобода висловив сумнів у тому, що зміни у царині реклами ліків, запропоновані МОЗ, найближчим часом будуть реалізовані.

«На превеликий жаль, третій рік поспіль ми є свідками публічних ініціатив (з боку МОЗ). Ідуть постійні заяви: «Ми хочемо виступити з тим, з тим». Так виступайте – і робіть! Ви зараз є представниками влади. Ну що заважає представникам влади всередині самої влади врегулювати це питання? А коли зробите, скажіть: «Ми домоглися цього, ми зробили». От тоді й можна буде говорити, хороша це була ініціатива чи погана», – каже опозиціонер.

За його словами, міністерству потрібно було винести зміни до законодавства про рекламу ліків на засідання уряду, а потім зробити все для ухвалення цих змін у Верховній Раді. І до втілення у життя цих змін «не робити піару» на своїх намірах.

Як додаткове регулювання реклами медикаментів вплине на їхнє виробництво, на ринок ліків та на інвестиційну привабливість цього сектору? Із таким запитанням Радіо Свобода звернулося до низки українських фармацевтичних компаній, але виробники медичних препаратів відповіли, що наразі нової ініціативи МОЗ вони не коментують.