Супрун пропонує заборонити рекламу нетрадиційної медицини

Міністерство охорони здоров’я України розробило законопроект про рекламу лікарських засобів, в якому пропонує заборонити рекламу «цілительства та нетрадиційної медицини». Про це у Facebook написала в. о. міністра Уляна Супрун.

Фахівці також пропонують заборонити «залучення до реклами конкретного препарату відомих людей, акторів, що зображають медпрацівників», а також «інформацію, що ліки призначені виключно для лікування дітей».

За словами Супрун, понад 50% від усього ринку спожитих ліків у 2017 році становлять ліки без доведеної клінічної ефективності.

«З 10 найпопулярніших препаратів, які найбільше купували українські пацієнти у минулому році, лише 3 – є препаратами, які належать до категорії основних лікарських засобів. Усі інші – симптоматичні та супутні препарати, або ж такі, що не мають достатньої бази ефективності», – вказала Супрун.

«Реклама – поганий порадник. Особливо, коли це реклама ліків, а її бачить не фахівець сфери охорони здоров’я, а людина, яка шукає спосіб легкого і миттєвого одужання», – відзначає міністр.

Раніше Міністерство охорони здоров’я нагадало про користь для здоров’я фізичної активності. За умови тренування впродовж 30 хвилин 4-6 разів на тиждень фізична активність продовжує життя, знижує ризики серцево-судинних захворювань, раку молочної залози і товстої кишки, діабету, ожиріння, хвороб кісток і суглобів, депресії, наголошують фахівці.