МОЗ опублікувало рекомендації щодо фізичної активності

Міністерство охорони здоров’я нагадує про користь фізичної активності.

Як йдеться у повідомлені МОЗ у Facebook, за умови тренування впродовж 30 хвилин 4-6 разів на тиждень фізична активність продовжує життя, знижує ризики серцево-судинних захворювань, раку молочної залози і товстої кишки, діабету, ожиріння, хвороб кісток і суглобів, депресії.

Для тих, хто хоче почати тренування, міністерство рекомендує розпланувати графік тренувань таким чином, щоб займатися фізичними вправами саме в той час, коли відчувається прилив енергії та сил.

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У МОЗ також нагадують про необхідність консультації з лікарем, щоб дізнатися, які фізичні навантаження підходять.

Якщо вам важко вчитися новому, виберіть ті види фізичних вправ та навантажень, які не потребують нових знань чи навичок, наприклад, спортивна ходьба, піднімання та спускання по сходах, пробіжка, додають у міністерстві.

Раніше виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун попереджала, що недосипання шкодить здоров’ю.