Глава МОЗ у Всесвітній день сну попереджає: недосипання шкодить здоров’ю

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун попереджає, що недосипання шкодить здоров’ю.

«Ймовірність набрати вагу, захворіти на діабет, серцево-судинні хвороби та навіть депресію підвищується, якщо ви спите менш ніж 7 годин на добу. Декому, зокрема дітям та людям із хронічними захворюваннями, необхідно навіть понад 9 годин сну на добу», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

У МОЗ зауважують, що лише невеликій кількості людей достатньо спати менше ніж 6 годин на добу, це зумовлено генетичними факторами.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує дотримуватися режиму сну, щонайменше за 30 хвилин до сну прибрати електронні пристрої, не пити перед сном багато води, не курити і не забувати про фізичну активність протягом дня.

16 березня відзначається Всесвітній день сну.