Реклама ліків в Україні перетворилася на зомбування людей – Мусій

Міністерство охорони здоров’я України розробило законопроект, який має на меті зменшити обсяги реклами ліків на телебаченні та радіо та заборонити взагалі рекламні ролики певних категорій лікарських засобів. Це робиться через те, що в ЗМІ є реклама, яка вводить глядачів в оману, пояснює секретар Громадської ради при МОЗ України Євген Гончар. Екс-міністр охорони здоров’я Олег Мусій вважає, що Міністерству охорони здоров’я треба було б ще зініціювати обов’язковий продаж ліків за рецептами.

Секретар Громадської ради при МОЗ України Євген Гончар зазначає, що ініціатива МОЗ передбачає посилення контролю за рекламою ліків та підвищення відповідальності за недоброякісну рекламу. Також в міністерстві, розповідає він, хочуть узагалі заборонити рекламування певних категорій лікарських засобів.

Це стосується цілительства, народних методів, які ще не мають доведеної ефективності

«Це стосується цілительства, народних методів, які ще не мають доведеної ефективності. Причина цього – те, що існує практика, коли в ЗМІ, насамперед на телебаченні, глядачам обіцяють якісь наслідки від застосування певних препаратів, які не відповідають дійсності, не відповідають науковій інформації і фактично вводять їх в оману, це є шахрайство», – каже Гончар.

За його словами, наразі ефективних механізмів регулювання реклами ліків немає, тому МОЗ і розробило відповідний проект закону.

Заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я, екс-міністр охорони здоров’я Олег Мусій вважає, що рекламу лікарських засобів, які призначаються за рецептом, у ЗМІ потрібно взагалі заборонити. Втім, зауважує він, для фахівців вона повинна бути доступною в спеціалізованих виданнях.

«Щоб не було самолікування, наслідком якого часто є абсолютно неконтрольоване вживання ліків, що може призвести аж до летальних наслідків, з одного боку. З іншого боку, наші люди, які є заручниками, на жаль, реклами, масово купують ліки або сумнівної якості, або сумнівної ефективності. Реклама в Україні перетворилася на зомбування людей щодо тих чи інших послуг», – зазначає Мусій.

Натомість реклама лікарських засобів, які не призначаються лікарем і не мають шкідливого характеру, на думку парламентаря, може бути дозволеною.

Водночас Мусій заявляє, що просто заборонити рекламу певної категорії ліків в Україні замало.

Коли людина будь-які ліки може купити зі слів, фармацевти в аптеці самі рекомендують, чим лікувати хвороби, – це теж не зовсім правильно

«Міністерству охорони здоров’я потрібно було б іще вийти з ініціативою обов’язкового продажу ліків за рецептами, тому що, коли приходить людина в аптеку і будь-які ліки може купити зі слів своїх чи зі слів сусіда, і фармацевти в аптеці самі рекомендують, чим лікувати хвороби, – це теж не зовсім правильно. Для цього є фахівці – лікарі, які розуміються на якості ліків, на тому, як призначаються правильно ці ліки, від курсу лікування до дозування», – розповідає Мусій в ефірі Радіо Свобода.

Якщо поєднати те, що ліки будуть продаватися тільки за рецептом, із відсутністю реклами на такі ліки, то, за словами Мусія, бюджет аптек скоротиться на 30–40%.

«Фарммафія»?

Екс-міністр охорони здоров’я впевнений у тому, що нині в Україні діє «фармацевтичне лобі»: «Особливо з приходом теперішньої команди Міністерства охорони здоров’я лобі є абсолютно потужним, тому що воно зорієнтоване на тих, хто має найбільше фармацевтичних грошей у світі – це транснаціональні фармацевтичні компанії».

Наслідком діяльності цього «фармацевтичного лобі» в Україні він вважає ухвалення закону про державні закупівлі через міжнародні організації.

Ринок фармацевтичний в Україні на 75–80% складається із закордонних ліків

«Хто лобіює міжнародну фарммафію? Міністерство охорони здоров’я і Уляна Супрун (в. о. міністра охорони здоров’я – ред.), у тому числі. Ринок фармацевтичний в Україні на 75–80% складається із закордонних ліків. Йде системне знищення того, що є ще в Україні, через оці надпотужні транснаціональні фармкомпанії. Міжнародний фармбізнес хоче знищити залишки українського фармбізнесу», – наголошує Мусій.

При цьому, за словами народного депутата, інтереси міжнародних фармацевтичних компаній є навіть у переліку «Доступних ліків», які видаються безкоштовно або за зниженою ціною.

«Таке нехтування всім українським з боку Уляни Супрун – яскраве свідчення того, що вона відстоює інтереси міжнародних компаній, які хочуть зайти (в Україну – ред.) після знищення української системи охорони здоров’я», – переконаний Мусій.

Гончар вважає всі звинувачення на адресу Уляни Супрун повною маячнею.

Закон про міжнародні закупівлі дозволив суттєво знизити вартість закупівлі, збільшити кількість лікарських засобів

«Закон про міжнародні закупівлі був ухвалений ще до того, як пані Уляна стала виконувачем обов’язків міністра, а саме, коли був міністром Квіташвілі. Закон позитивний, який дозволив суттєво знизити вартість закупівлі, збільшити кількість лікарських засобів і збільшити доступ до лікування самих пацієнтів», – зазначає Гончар.

Він відкидає існування «фарммафії» як такої. За його словами, навряд взагалі існує якийсь єдиний орган, який би міг консолідувати діяльність фармацевтичних компаній. Хоча, зауважує Гончар, несумлінні виробники в Україні є.

«Є недоброякісні виробники, які фальсифікують ліки, які виробляють ліки, які не мають доведеної ефективності, які сплачують рекламу, яка вводить в оману українців», – каже секретар громадської ради при МОЗ.

Втім, така практика, за словами Гончара, характерна як для іноземних, так і для українських виробників ліків.

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