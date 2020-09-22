МОЗ звернеться до органів контролю щодо музичного фестивалю у Запоріжжі – Степанов

Міністерство охорони здоров’я звернеться до органів контролю щодо масового святкування фестивалю Khortytsia Freedom у Запоріжжі, на якому зібралися десятки тисяч людей, повідомив голова відомства Максим Степанов під час брифінгу в Києві.

«Побачив фото зі святкування в Запоріжжі Khortytsia Freedom, на якому зібралися десятки тисяч людей, виходячи з фото. У нас щодня реєструють понад 3 тисячі хворих, щодня вмирають люди, збільшується кількість госпіталізованих – обов’язково збирати десятки тисяч людей на концерті?. Це запитання до організаторів, до місцевої влади... Я звертатимуся до колег, відповідальних за заходи контролю, щодо відповідних дій і протоколів», – сказав Степанов.

Він припустив, що після фестивалю буде збільшення кількості хворих на COVID-19 в Запорізькій області.

19-20 вересня на території запорізького Палацу дитячої та юнацької творчості відбувся масштабний музичний фестиваль Khortytsia Freedom. Раніше стало відомо, що працівник цього закладу 9 вересня помер від COVID-19. Втім організатори і мерія, яка профінансувала фестиваль, запевнили, що всі фестивальні заходи під час Khortytsia Freedom будуть проходити з жорстким дотриманням вимог адаптивного карантину.