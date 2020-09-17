У Запоріжжі на території закладу, працівник якого помер від COVID-19, вихідними проведуть фестиваль

На території запорізького Палацу дитячої та юнацької творчості, працівник якого 9 вересня помер від COVID-19, цими вихідними проведуть масштабний музичний фестиваль Khortytsia Freedom. Захід, фінансований мерією Запоріжжя, запланований 19-20 вересня на території палацу.

Депутат Запорізької міської ради Андрій Согорін заявив, що міська влада свідомо приховала інформацію про смерть співробітника закладу, щоб не зірвати проведення заходу.

«Вчора перевірив факт приховування інформації про випадок коронавірусу та смерті співробітника Запорізького місцевого палацу дитячої та юнацької творчості (будинок Піонерів). Мені співробітники мерії та палацу підтвердили, що, дійсно, один із співробітників помер від коронавірусу. Коли дізнались про хворобу пару тижнів тому, то отримали вказівку від керівництва міста приховати інформацію про випадок хвороби, не вводити карантинні заходи (а в палаці дитячі гуртки), тому що це буде заважати проведенню фестивалю Khortytsia Freedom, тому що вибори, потрібні народні гуляння», – повідомив Согорін у фейсбуці.

У Департаменті культури та туризму Запорізької міської ради Радіо Свобода повідомили, що працівники палацу не беруть участі в організації і проведенні заходу.

«Згідно з рішенням міськвиконкому, головним організатором цього заходу є Департамент культури і туризму, і проводиться фестиваль не в Палаці дитячої творчості, а на території відкритій. Тобто, згідно навіть з рішенням виконкому, від Палацу ми потребуємо тільки електрику і повідомляємо їх лише про те, що на майданчику і в парку будуть проводити захід. Ні працівники Палацу творчості, ані саме приміщення не залучені», – пояснила Радіо Свобода начальник управління туризму Департаменту культури та туризму Запорізької міської ради Катерина Симонова.

Організатори фестивалю заперечують будь-які закиди щодо цілеспрямованого приховування інформації щодо випадку смерті від COVID-19.

«У нас були випадки, коли «Zaporizhzhia Jazzy» (джазовий фестиваль – ред.) мав одну зі сцен у самому Палаці. Ось якщо б був такий випадок, як на «Jazzy», коли ми влаштовували внутрішню сцену, то ми, звісно, повинні були анонсувати все це і бути в курсі. Ми ніяк не співпрацюємо з палацом, окрім того, що отримуємо від них електрику. І наскільки мені відомо, там всі норми і рекомендації були виконанні. Всі пішли, хто контактував, на самоізоляцію. І навіть ані директор, ані заступники не були на жодній нашій нараді. Ми з ними не співпрацюємо, тобто Палац міської творчості – це як геолокація фестивалю», – додає Катерина Симонова.

Директор міського Палацу дитячої і юнацької творчості Людмила Маринюк у фейсбуці підтвердила інформацію про випадок смерті від коронавірусу серед своїх працівників, втім зазначила, що у закладі вжиті всі необхідні санітарно-епідемічні заходи. У коментарях до свого допису вона також написала, що захворювання у техпрацівника установи виявили наприкінці серпня.

«Як тільки дізналися про позитивний тест, то одразу повідомили список кантатних осіб та пішли на посилений карантин. Контактні – на самоізоляцію, а палац – на посилену обробку. Два тижні люди були на самоізоляції, зробили тести. Всі негативні», – повідомила Людмила Маринюк.

У пресслужбі мерії Радіо Свобода також повідомили, що всі фестивальні заходи під час Khortytsia Freedom будуть проходити з жорстким дотриманням вимог адаптивного карантину.

Khortytsia Freedom – щорічний музичний фестиваль у Запоріжжі. Цього року відбувається втретє. У фестивалі візьмуть участь 30 артистів та гуртів, серед яких «Даха Браха», «Ляпіс-98», «Плач Єремії».