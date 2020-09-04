Степанов запевнив, що Україна повністю забезпечена вакцинами

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов запевнив, що Україна повністю забезпечена необхідними вакцинами. Про це він сказав під час брифінгу 4 вересня.

«На сьогодні ми забезпечені всіма вакцинами, всіма, підкреслюю. І для нас дуже важливо, щоб не було якихось інших спалахів захворюваності», – наголосив Степанов.

В Україні існує календар профілактичних щеплень, який передбачає обов’язкову вакцинацію проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я рекомендує вакцинуватися від вітряної віспи, папіломавірусу, гепатиту, грипу, пневмококової, менінгококової та ротавірусної інфекцій.

Раніше Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що В Україні обговорюють відновлення вітчизняного виробництва вакцин. «Ви, мабуть, знаєте, що в Україні було повністю, мабуть, ще в 1990-их роках зруйноване виробництво будь-якої вакцини. Зараз ми неодноразово говорили з президентом країни, щоб ми почали відновлювати виробництво вакцини. Це стосується грипу, це стосується інших вакцин, які ми кожного року використовуємо», – сказав міністр в ефірі програми «Суботнє інтрев’ю».

Степанов вважає, що в Україні є відповідний науковий потенціал.