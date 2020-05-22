Вакцинація, дитсадки і ЗНО – в ОПУ розповіли про деталі наради з протидії коронавірусу

В Офісі президента України повідомили, що на черговій нараді з участю президента Володимира Зеленського 22 травня були порушені, серед інших, питання функціонування дитсадків в умовах послаблення карантину, а також проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

«Головною умовою функціонування дошкільних навчальних закладів стане відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Це означає, що дитсадки можуть відкриватися, але не зобов’язані цього робити, якщо вони не готові до прийняття вихованців, не мають достатньо засобів захисту, термометрів та інших необхідних речей для убезпечення дітей», – йдеться в повідомленні ОПУ.

У президентській канцелярії також повідомили, що триває підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, рід час проведення тестувань з якого в одному приміщення одночасно мають перебувати не більше ніж 10 осіб.

Крім того, повідомляється, що попри епідемію коронавірусу, вакцинація дітей проти кору, правця та інших хвороб не припинилася.

«Однак нині кількість вакцинацій зменшилася на 20%. І це може призвести до спалаху згаданих хвороб у найближчому майбутньому. Тому Міністерство охорони здоров’я закликатиме батьків не ігнорувати щеплення», – йдеться в повідомленні.

В Україні 22 травня розпочався адаптивний карантин, який триватиме до 22 червня. Влада повідомила, що в Україні передбачені п'ять етапів виходу з карантину.

Станом на 22 травня, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 20 148 випадків COVID-19, 588 людей померли, 6585 – одужали.