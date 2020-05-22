На пробне ЗНО вступників допускатимуть лише у захисних масках – МОН

Пробне ЗНО з української мови та літератури 15 червня та з інших предметів – 17 червня – проходитиме з дотриманням санітарних норм і передбачає для його учасників необхідність мати індивідуальні засоби захисту, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

Згідно з повідомленням, учасники до пунктів проведення тестування допускатимуться за наявності маски або респіратора, у тому числі виготовлених самостійно.

«Рекомендовано мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, за бажанням – прозору пляшку з питною водою і антисептик для рук», – додали у Міносвіти, крім звичних рекомендацій про документи.

У відомстві уточнили, що 15-17 червня пробне ЗНО проходитиме з української мови і літератури; 17-19 червня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, німецької, французької та іспанської мов. Результати тестування з української мови буде оприлюднено до 21 червня, з решти предметів – до 23 червня.

Основна сесія ЗНО-2020 відбудеться 25 червня – 17 липня, результати стануть відомі до 29 липня.