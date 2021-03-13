ВООЗ рекомендувала до застосування вакцину від Johnson & Johnson

Всесвітня організація охорони здоров’я внесла в список рекомендованих вакцину проти COVID-19 від компанії Janssen, що належить Johnson & Johnson, йдеться на сайті розробника. Вона стане третьою за рахунком після Pfizer і AstraZeneca, яка отримала такий статус.

У компанії заявили, що схвалення з боку ВООЗ підтверджує якість продукту і розширює можливості вакцинації по всьому світу.

Третя фаза досліджень показала 67-відсоткову ефективність Janssen. Більш низький рівень у порівнянні з іншими вакцинами може бути пов’язаний з новими мутаціями вірусу, що не траплялися в ході тестування інших препаратів.

Janssen може зберігатися у звичайному побутовому холодильнику, укол робиться лише раз, а не двічі. Це дозволяє розширити кількість вакцинованих.

Раніше американську вакцину Janssen схвалило Європейське агентство лікарських засобів, а перед тим і самі Сполучені Штати, Канада та Бахрейн.

Вакцина від Johnson & Johnson рекомендована для використання людьми віком від 18 років.