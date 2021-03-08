Європейський регулятор лікарських засобів застерігає держави-члени ЄС від дострокового схвалення російської вакцини

У Європейському агентстві лікарських засобів (EMA) попередили країни-члени Європейського союзу, що не варто давати національного дозволу на російську вакцину «Спутнік V» до завершення агентством усіх перевірок безпечності.

«Нам потрібні документи, які ми можемо переглянути. У нас також зараз немає даних… про вакцинованих людей», – сказала 7 березня австрійському телеканалові ORF голова правління EMA Кріста Віртумер-Гохе.

Вона заявила, що наразі триває перевірка російської вакцини фахівцями EMA.

«Пакети даних надходять від російських виробників, і, звичайно ж, вони будуть перевірені, відповідно до європейських стандартів якості, безпеки та ефективності», – сказала вона, додавши, що вакцина зможе отримати дозвіл у ЄС, коли всі перевірки щодо безпечності будуть проведені.

Європейський регулятор лікарських засобів 4 березня заявив, що почав «поточний огляд» вакцини від COVID-19 «Спутнік V», тобто вивчає дані про неї, які надходять із різних джерел.

На початку лютого в медичному журналі The Lancet була оприлюднена стаття творців російської вакцини про проміжні результати третьої фази клінічних досліджень, у якій стверджується, що ефективність цієї вакцини проти симптоматичного перебігу COVID-19 становить 91,6%, приблизно на тому ж рівні, що і у основних західних вакцин.

EMA вже схвалило вакцини від Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca/Oxford і, як очікується, винесе свій вердикт щодо однодозової вакцини Johnson & Johnson наступного тижня. Також ведуться перевірки вакцин-кандидатів CureVac і Novavax.

На початку цього місяця Словаччина отримала першу партію доз «Спутнік V», ставши другою державою-членом ЄС, яка одержала вакцину, після Угорщини, навіть незважаючи на те, що у неї немає схвалення EMA. 7 березня першу партію російської вакцини отримала Північна Македонія, яка не є членом ЄС.

Голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який профінансував вакцину і відповідає за її продаж по всьому світу, заявив 4 березня, що країна зможе надати вакцину для 50 мільйонів європейців із червня, якщо вона буде схвалена EMA.