Медсили ЗСУ заперечують, що військових зобов’язували до згоди чи відмови від щеплення без даних про вакцину

Командування Медичних сил Збройних сил України заперечує інформацію про те, що військових змушували підписати згоду або відмову від вакцинації проти COVID-19 без попереднього інформування про те, якою вакциною вона буде здійснюватися. Про це йдеться в листі тимчасового виконувача обов’язків командира військової частини А0928 полковника медичної служби Сергія Халіка командування у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Зазначена інформація не відповідає дійсності. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31.12.2009 №1086 «Про затвердження форми первинної облікової документації №063-2/о Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини одним з батьків або іншим законним представником дитини шна м проведення щеплення або туберкулінодіагностики» всі пацієнти, які виявили бажання вакцинуватись, заповнюють інформовану згоду», – повідомляє він.

Читайте також: Випадки еболи й чуми в ДР Конго: серед українських військових ніхто не захворів – командування

У командуванні вказують на те, що особовий склад Збройних Сил України вакцинують у рамках першого етапу вакцинації згідно з Дорожною картою з упровадження вакцини від COVID-19, затвердженою Міністерством охорони здоров’я 24 груня 2020 року.

«Застосовують вакцину AstraZeneca/Oxford На першому етапі вакцинації передбачено 14 000 доз вакцин», – йдеться в листі.

За повідомленням полкованика Халіка, вакцинація військових почалася 25 лютого.

22 лютого політична партія «Демократична сокира» заявила з посиланням на джерела в Збройних силах України, що командування вимагає від військових підписати згоду або відмову від вакцинації без попереднього інформування про те, якою саме вакциною їх планують щепити.

За даними Медичних сил ЗСУ, станом на 26 лютого в особовому складі Збройних Сил на коронавірусну хворобу хворіють 703 людини. За час пандемії одужали 15 903 військових, 45 померли.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).