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26 лютого 2021, Київ 22:14
Новини | Коронавірус

Медсили ЗСУ заперечують, що військових зобов’язували до згоди чи відмови від щеплення без даних про вакцину

У командуванні вказують на те, що особовий склад Збройних Сил України вакцинують у рамках першого етапу вакцинації

Командування Медичних сил Збройних сил України заперечує інформацію про те, що військових змушували підписати згоду або відмову від вакцинації проти COVID-19 без попереднього інформування про те, якою вакциною вона буде здійснюватися. Про це йдеться в листі тимчасового виконувача обов’язків командира військової частини А0928 полковника медичної служби Сергія Халіка командування у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Зазначена інформація не відповідає дійсності. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31.12.2009 №1086 «Про затвердження форми первинної облікової документації №063-2/о Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини одним з батьків або іншим законним представником дитини шна м проведення щеплення або туберкулінодіагностики» всі пацієнти, які виявили бажання вакцинуватись, заповнюють інформовану згоду», – повідомляє він.

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У командуванні вказують на те, що особовий склад Збройних Сил України вакцинують у рамках першого етапу вакцинації згідно з Дорожною картою з упровадження вакцини від COVID-19, затвердженою Міністерством охорони здоров’я 24 груня 2020 року.

«Застосовують вакцину AstraZeneca/Oxford На першому етапі вакцинації передбачено 14 000 доз вакцин», – йдеться в листі.

За повідомленням полкованика Халіка, вакцинація військових почалася 25 лютого.

22 лютого політична партія «Демократична сокира» заявила з посиланням на джерела в Збройних силах України, що командування вимагає від військових підписати згоду або відмову від вакцинації без попереднього інформування про те, якою саме вакциною їх планують щепити.

В Україні розпочалася вакцинація від COVID-19 (відео)
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В Україні розпочалася вакцинація від COVID-19 (відео)

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За даними Медичних сил ЗСУ, станом на 26 лютого в особовому складі Збройних Сил на коронавірусну хворобу хворіють 703 людини. За час пандемії одужали 15 903 військових, 45 померли.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

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