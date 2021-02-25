Латвія передала Україні медичні легкоброньовані автомобілі – Міноборони

В Україну 24 лютого прибули медичні легкоброньовані автомобілі, передані Латвією як допомога Збройним силам України, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

«Завдяки зусиллям і підтримці латвійських партнерів ми значно посилюємо спроможності нашої військово-медичної служби. Потреба у такій техніці, на жаль, постійно нагальна. Ворог, нехтуючи міжнародними зобов’язаннями і правовими нормами, завдає підступних ударів по наших як військових, так і цивільних об’єктах», – сказав під час церемонії передачі техніки міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, ця техніка уже найближчим часом стане на службу у військово-медичних підрозділах українського війська.

Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс повідомив, що загалом Латвія передала для потреб ЗСУ сім медичних броньованих автомобілів, а також запевнив у подальшій постійній підтримці України в її євроатлантичних прагненнях, йдеться в повідомленні МОУ.