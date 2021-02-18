НАТО реформується після зміни влади у США, готується протистояти Росії і допомагає Україні

Україна почала отримувати допомогу від НАТО в боротьбі з пандемією COVID-19: хоч це й не вакцини, та дезінфекційні речовини теж потрібні. А сам союз НАТО тим часом готується дієвіше протистояти новим викликам, у першу чергу з боку Росії й Китаю. Після зміни влади у США й відходу колишнього президента Дональда Трампа, який вкрай критично ставився до Північноатлантичного союзу, цей союз береться за реформи за ініціативою «НАТО-2030», розраховану на наступне десятиліття.

Хоч не вакцина, яких союз НАТО як організація не має, але потрібна річ: 17 лютого Україна почала отримувати більш ніж 9 тисяч літрів дезінфекційної речовини з запасу протипандемічного реагування Північноатлантичного союзу.

Цей дарунок у відповідь на прохання України про міжнародну допомогу в протистоянні пандемії COVID-19 надали Євроатлантичний центр координації реагування на катастрофи і Латвія, одна з компаній якої виробила рідину.

Її передають Державній прикордонній службі України для використання на пунктах перетину кордону і контрольних пунктах в’їзду-виїзду.

Речниця НАТО Оана Лунджеску: «Продовження солідарності в дії: НАТО і Латвія підтримують Україну в боротьбі проти COVID-19. Україна почала отримувати понад 9 тисяч літрів засобу для дезінфекції поверхонь із запасу протипандемічного реагування НАТО»

Але це лише малий штрих до діяльності Північноатлантичного союзу останнього часу.

Тертя зі США позаду, тепер – протистояти Росії й Китаєві

Адже після відходу від влади у США попереднього президента Дональда Трампа, який різко критично ставився до НАТО і обмежував раніше фактично провідну роль США в цьому союзі, нині чотирирічні тертя між Вашингтоном і іншими союзниками відходять у минуле.

І НАТО має можливість узятися за реформування, необхідне для того, щоб дієвіше протистояти новітнім викликам – у першу чергу з боку Росії й Китаю.

17 і 18 лютого Північноатлантичний союз проводить віртуальну зустріч керівництва НАТО і міністрів оборони країн-членів. Серед головних тем – ініціатива реформ «НАТО-2030» і підготовка до саміту, що має відбутися пізніше цього року.

Це також перше засідання з участю представників нової адміністрації президента США Джо Байдена, який висловлювався про трансатлантичну співпрацю значно прихильніше, ніж його попередник.

І після першого дня нинішньої зустрічі, 17 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що нині є «унікальна можливість відкрити новий розділ у відносинах між Європою і Північною Америкою». За його словами, перед Північноатлантичним союзом постали глобальні виклики, з якими «жодна країна і жоден континент не впорається наодинці».

Реформи мають пристосувати НАТО до вимог майбутнього

Він також назвав низку головних пунктів його амбітних, як він сказав, пропозицій щодо реформ за ініціативою «НАТО-2030», що має на меті «пристосувати наш трансатлантичний альянс до вимог майбутнього».

Єнс Столтенберґ: «Добра дискусія з міністрами оборони на нашій першій зустрічі з новою адміністрацією США. Маємо використати цю унікальну можливість відкрити новий розділ у трансатлантичних відносинах і підготувати суттєвий, спрямований на майбутнє порядок денний для саміту НАТО»

Ідеться, зокрема, про посилення здатностей НАТО до оборони і стримування шляхом створення заохочень союзникам робити більші внески в це і забезпечити більш справедливий розподіл фінансового тягаря.

Крім того, сказав Столтенберґ, необхідно підвищити амбіції щодо збільшення стійкості союзників, яка є, за його словами, «першою лінією оборони».

Також треба зробити більше, щоб розширити трансатлантичну співпрацю в оборонних інноваціях, щоб зберегти технологічні переваги НАТО.

…Захистити правопорядок, заснований на правилах, який підривають країни, що не поділяють наших цінностей, такі, як Росія й Китай

Серед пропозицій Столтенберґа – нарощування здатностей НАТО надавати навчання і розбудовувати можливості країн-партнерів Північноатлантичного союзу.

Це, сказав він, є надійним внеском у стабільність по сусідству з блоком і в боротьбу з тероризмом.

Іще однією важливою галуззю співпраці за ініціативою «НАТО-2030» є політична координація між країнами союзниками, щодо більшої кількості тем і в більшій кількості форматів.

А ще, сказав Столтенберґ, необхідно посилити політичну і практичну співпрацю з демократіями-однодумцями в усьому світі.

«Саме так ми зможемо захистити правопорядок, заснований на правилах, який підривають країни, що не поділяють наших цінностей, такі, як Росія й Китай», – наголосив генсекретар.

Важливою темою є й кліматичні зміни й їхній вплив на безпеку. За словами керівника НАТО, ці зміни впливають на всіх, і блок має відіграти свою роль у подоланні наслідків.

І нарешті, сказав Столтенберґ, настав час оновити Стратегічну концепцію НАТО – «щоб можна було дати відповідь на виклики, що вже існують і тільки виникають, підтвердити відданість нашим цінностям і зміцнити зв’язок між Європою і Північною Америкою».

І, за його словами, початок дискусій був чудовим – «щоб підготувати суттєвий і спрямований на майбутнє порядок денний саміту НАТО, щоб забезпечити більш мирне і заможне майбутнє для всього сильного трансатлантичного альянсу».

«Ми здійснюємо реальний прогрес. Але ми маємо дотриматися всіх обіцянок, які ми давали. І продовжити інвестувати в нашу оборону і збільшувати готовність наших сил. Це єдиний спосіб забезпечити безпеку наших країн у дедалі більш непередбачуваному світі», – сказав керівник НАТО.