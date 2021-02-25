Випадки Еболи й чуми в ДР Конго: серед українських військових ніхто не захворів – командування

Серед українських військових, які несуть службу в Демократичній республіці Конго, не зафіксували хворих на хворобу Еболу або чуму. Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода, наданій тимчасовим виконувачем обов’язків начальника центру національних контингентів та національного персоналу об’єднаного штабу Командування об’єднаних сил Збройних Сил України полковник Юрій Тукаленко.

«Серед українських військовослужбовців 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго останнім часом та протягом минулого року випадків захворювання на чуму або хворобу, викликану вірусом Ебола, не було виявлено», – повідомив він.

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За його даними, наразі ніхто з українських військових 18 окремого вертолітного загону Місії ООН, які несуть службу в Конго, не хворіє також на коронавірусну хворобу COVID-19. Всього за час пандемії захворіли двоє військових, один із них помер у листопаді 2020 року.

У командуванні також повідомили про умови для надання медичної допомоги українським військовим у Конго при виявленні підозри на захворювання на COVID-19, хворобу, спричиненою вірусою Ебола, або місцевими різновидами чуми.

«У разі виявлення військовослужбовця з ознаками хвороби проводиться негайна ізоляція, евакуація та подальше лікування у госпіталях Місії ООН 3 рівня (місто Гома, ДР Конго) або 4 рівня (місто Найробі, Республіка Кенія, місто Ентеббе, Республіка Уганда, місто Кіншаса, ДР Конго)», – йдеться у відповіді полковника Тукаленка.

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Загалом чисельність українського національного контингенту в Демократичній республіці Конго налічує 246 військовослужбовців.

21 лютого міжнародна агенція AFP повідомила про чотири смерті від хвороби, спричиненої вірусом Ебола, у Демократичній республіці Конго. Раніше агенція повідомляла про понад 500 випадків захворювання на різні види чуми в провінції Ітурі, з них 31 людина загинула.

Попередній спалах Еболи в Конго тривав з 2018 по червень 2020 року і призвів до загибелі 2 277 смертей.