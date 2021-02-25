Facebook заблокував акаунти військових у М’янмі через переворот

Соціальна мережа Facebook заблокувала акаунти військових у М’янмі. У компанії наголосили, що хунта використовує смертельну зброю проти учасників протестів проти перевороту.

Заборона діє у фейсбуці та інстаграмі і поширюється на військових та підконтрольні їм організації.

Facebook також заборонив здійснювати рекламу на своїх платформах «організаціям, пов’язаним з військовими».

«Події після державного перевороту 1 лютого, включно зі смертельним насильством, спричинили необхідність цієї заборони», – заявили в компанії.

За даними соціальної мережі, Хунта використовує Facebook для пропаганди своїх тверджень про фальсифікації на виборах, на яких перемогла нині затримана лідерка М’янми Аун Сан Су Чжі.

Тим часом 25 лютого прихильники та противники військових зіткнулися на вулицях найбільшого міста країни Янгон, коли влада заблокувала студентам виїзд на марш.

Сили безпеки неухильно посилювали застосування сили проти масової та в основному мирної кампанії громадянського непокори, вимагаючи відмови хунти від влади.

Масштабні вуличні протести відбуваються відтоді, як 1 лютого військові здійснили переворот і затримали цивільного лідера М’янми Аун Сан Су Чжі.

США, Канада і Велика Британія запровадили санкції проти генералів, що керують М’янмою.