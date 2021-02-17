Противники військового перевороту в М’янмі розпочали блокування доріг

У М’янмі противники військового перевороту 17 лютого розпочали перекриття вулиць і мостів, щоб перешкодити армійським вантажівкам і силам поліції розганяти протести.

Активісти, які блокують дороги, демонструють, нібито їхні машини зламалися, тому вони не можуть нікуди проїхати. Ініціатива, інформація про яку швидко поширилася в соцмережах, має назву «кампанія зламаного автомобіля».

Акція з перекриття доріг стала останньою за часом кампанією в межах руху громадянської непокори. Ключові перехрестя і в’їзди до міста Янгона блокують десятки машин. Одночасно в центрі міста відбувається масова демонстрація. Її організатори сподіваються, що після того, як військові продовжили термін затримання лідера партії «Національна ліга за демократію» Аун Сан Су Чжі, на неї вийде рекордна кількість учасників. Про це в Telegram пише один з очевидців подій.

Бі-Бі-Сі передає, що на протестну демонстрацію в Янгоні 17 лютого вийшли десятки тисяч людей. Вони вимагають звільнити Су Чжі та інших політичних лідерів, узятих під варту в результаті перевороту 1 лютого.

16 лютого проти лауреата Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі висунули друге кримінальне звинувачення. А саме армійське керівництво знову пообіцяло провести нові вибори і після цього відмовитися від влади.

Військові, які захопили владу і оголосили в М’янмі надзвичайний стан терміном на рік, звинуватили «Національну лігу за демократію» в махінаціях на виборах у листопаді 2020 року. Прихильники Су Чжі отримали тоді понад 80 відсотків голосів.

М’янма, також відома як Бірма, перебувала під владою військових до 2011 року, коли в країні розпочалися демократичні зміни під керівництвом Су Чжі. Після арешту на початку лютого вона закликала прихильників чинити опір перевороту і не допустити повернення диктатури.